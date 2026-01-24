Korçë: Aksion policor kundër lojërave të fatit dhe narkotikëve, arrestohet pronari i një lokali

Korçë, 24 janar 2026 – Një operacion i Drejtorisë Vendore të Policisë Korçë dhe Komisariatit të Policisë Korçë ka përfunduar me arrestimin e një personi dhe procedimin penal të disa të tjerëve, për veprimtari të paligjshme që lidhen me organizimin e lojërave të fatit dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike.
Aksioni u zhvillua pas informacioneve të siguruara në rrugë operative për një lokal të përshtatur për organizimin e lojërave të fatit, poker dhe bixhoz të paligjshëm. Gjatë kontrollit të ushtruar në një ambient në fshatin Bulgarec, shërbimet e Policisë konstatuan gjithashtu praninë e lëndëve narkotike.
Si rezultat i operacionit të koduar “Organizatori”, u arrestua në flagrancë shtetasi A. R., 57 vjeç, banues në Korçë, pronar i lokalit. Ai akuzohet për veprat penale “Organizimi ose ushtrimi i veprimtarive të lojërave të fatit në kundërshtim me ligjin”, “Vënia në dispozicion e lokaleve për lojëra të palejuara” dhe “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.
Gjatë kontrolleve, policia sekuestroi 14 doza lënde të dyshuar kokainë, shuma parash në valuta të ndryshme, një automjet, 8 telefona celularë, letra bixhozi dhe çipsa që përdoreshin për zhvillimin e lojërave të fatit. Po ashtu, nga këqyrja e celularit të të arrestuarit, u konstatuan faqe aktive për baste sportive.
Në vijim të veprimeve procedurale, 14 shtetas u proceduan penalisht për veprën penale “Moskallëzimi i krimit”, ndërsa 3 të tjerë për “Veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës”, pasi tentuan të fshihnin prova gjatë ndërhyrjes së Policisë.
Gjithashtu, u procedua penalisht edhe një punonjës policie, i cili ndodhej i pranishëm në ambient dhe nuk kishte përmbushur detyrimet që rrjedhin nga funksioni i tij. Ndaj tij ka nisur edhe hetimi disiplinor nga Drejtoria e Standardeve Profesionale në Policinë e Shtetit.
Policia bën me dije se hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të veprimtarisë kriminale dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Korçës për veprime të mëtejshme.
Njoftimi i policisë:
DVP Korçë/Vijojnë kontrollet në të gjithë territorin e qarkut Korçë, për evidentimin dhe goditjen e paligjshmërive.
Finalizohet operacioni policor i koduar “Organizatori”.
Vihet në pranga pronari i një lokali që organizonte lojëra fati dhe shpërndante lëndë narkotike të llojit kokainë, në lokal.
Procedohen penalisht 14 shtetas për moskallëzim krimi, 3 të tjerë për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës.
Procedohet penalisht dhe një punonjës policie dhe ndaj tij Drejtoria e Standardeve Profesionale në Policinë e Shtetit ka nisur hetimin disiplinor.
Sekuestrohen kokainë, vlera monetare, një automjet, 8 celularë, letra bixhozi dhe çipsa që shërbenin për zhvillimin e lojërave të fatit.
Si rezultat i kontrolleve dhe punës operative, të kryera në zbatim të planit të posaçëm të masave “Për goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e organizimit të lotarive sportive online”, shërbimet e Komisariatit të Policisë Korçë, me mbështetjen e Forcave Operacionale “Shqiponjat”, Seksionit për Hetimin e Narkotikëve pranë DVP Korçë dhe Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, Rajoni Korçë–Elbasan, finalizuan operacionin e koduar “Organizatori”.
Si rezultat, u arrestua në flagrancë shtetasi A. R., 57 vjeç, banues në Korçë, për veprat penale “Organizimi ose ushtrimi i veprimtarive të lojërave të fatit në kundërshtim me ligjin”, “Vënia në dispozicion e lokaleve për lojëra të palejuara” dhe “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.
Gjatë kontrollit që shërbimet e Policisë ushtruan në lokalin e tij, në fshatin Bulgarec, Korçë, u konstatua se 57-vjeçari kishte përshtatur ambientin për kryerjen e veprimtarisë së lojërave të fatit dhe për shitje e përdorim droge.
Ndërkohë, në banak u gjetën dhe u sekuestruan, në cilësinë e provës materiale, 14 doza me lëndë të dyshuar kokainë dhe, gjatë këqyrjes së celularit të tij, u gjetën faqe aktive për baste sportive.
Gjatë ndërhyrjes së Policisë në këtë ambient, disa shtetas tentuan të fshihnin provat dhe, në vijim të veprimeve procedurale, u referuan materialet në Prokurori, ku filloi procedimi penal për veprën penale “Veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës”, për shtetasit:
R. K., banues në Korçë;
F. A., banues në fshatin Vinçan, Korçë;
H. M., banues në fshatin Vloçisht, Maliq.
Gjithashtu, u referuan materialet në Prokurori, ku filloi procedimi penal për veprën penale “Moskallëzimi i krimit” për 14 shtetas të tjerë, të cilët, edhe pse kishin dijeni për ushtrimin e kësaj veprimtarie të paligjshme, nuk e kallëzuan tek organet policore.
Për shkak se ishte prezent në këtë ambient dhe nuk ka kryer detyrimet që rrjedhin nga ushtrimi i detyrës, u referuan materialet në Prokurori, ku filloi procedimi penal për veprën penale “Shpërdorimi i detyrës” për shtetasin D. L., me detyrë punonjës policie pranë PKK Kapshticë. Njëkohësisht, ndaj tij filloi edhe hetimi disiplinor.
Në përfundim të operacionit, në cilësinë e provës materiale, u sekuestruan 14 doza me lëndë të dyshuar kokainë, një sasi monetare në lekë, euro, paund dhe lira turke, një automjet, 8 celularë, letra bixhozi dhe çipsa që shërbejnë për ushtrimin e lojërave të fatit.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Korçës, për veprime të mëtejshme.
