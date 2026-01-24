Renditja e 12 shenjave, e shtunë 24 janar 2026

Kjo ditë favorizon ndjenjat e sinqerta, sqarimet emocionale dhe hapjet që vijnë pa presion. Disa shenja përfitojnë më shumë nga komunikimi dhe intuita, ndërsa të tjera duhet të tregojnë durim dhe maturi për të shmangur keqkuptimet. Ja renditja e plotë nga më me fat në dashuri tek më pak e favorizuara sot.
Binjakët
Në krye të renditjes sot. Dashuria fiton përmes fjalës, dialogut dhe hapjes emocionale. Takime interesante, sqarime që afrojnë dhe ndjenja që marrin kuptim më të thellë. Ditë shumë e mirë si për çiftet ashtu edhe për beqarët.
Peshqit
Shumë të fortë emocionalisht. Intuita ju udhëheq saktë dhe ju ndihmon të dalloni ndjenjat e vërteta. Mundësi për afrime të reja ose për thellim të një lidhjeje ekzistuese. Dashuri e qetë, por e thellë.
Shigjetari
Optimizëm, lehtësi dhe dëshirë për të jetuar ndjenjat pa kufizime. Njohje të reja ose rikthim i entuziazmit në çift. Dashuria vjen kur nuk e kërkoni me forcë.
Dashi
Hëna në shenjë ju bën magnetikë dhe më të drejtpërdrejtë në shprehjen e ndjenjave. Mund të fitoni në dashuri nëse shmangni reagimet impulsive dhe përdorni energjinë për afrime, jo për përplasje.
Luani
Edhe pse ka disa tensione të vogla, dashuria mund të rikthehet në plan të parë. Një lidhje mund të rifitojë vlerë nëse hiqni dorë nga krenaria dhe tregoni më shumë tolerancë.
Peshorja
Venusi ndihmon, por Hëna krijon ndjeshmëri të tepruar. Ditë e mirë për dialog dhe ndërmjetësim, jo për vendime drastike. Dashuria përmirësohet nëse ruani ekuilibrin.
Demi
Ndjenja të qëndrueshme, por të kontrolluara. Nuk është ditë për deklarata të mëdha, por për siguri emocionale. Dashuria kërkon durim dhe konkretësi.
Virgjëresha
Dëshira për rregull dhe qartësi ndikon edhe në ndjenja. Mund të ketë afrim, por vetëm nëse lini mënjanë kritikën e tepruar. Dashuria kërkon më shumë spontanitet sot.
Akrepi
Ditë e mirë për sqarime, por jo për përplasje. Nëse flisni sot, fitoni; nëse shtyni, tensionet mund të rriten nesër. Dashuria kërkon vendosmëri, jo kontroll.
Gaforrja
Ndjeshmëri e lartë dhe luhatje emocionale. Rrezik për keqkuptime nëse përdorni polemikën në vend të dialogut. Dashuria përmirësohet vetëm me qetësi.
Bricjapi
I lodhur emocionalisht dhe më i mbyllur se zakonisht. Sot nuk është ditë ideale për çështje sentimentale. Më mirë pushim dhe reflektim sesa përballje.
Ujori
Në fund të renditjes sot. Impulsiviteti dhe nxitimi mund të krijojnë tensione në dashuri. Edhe pse fundjava ka potencial, dita kërkon maturi dhe distancë nga vendimet e shpejta. /noa.al
