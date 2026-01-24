Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Mjegull e dendur në aksin Korçë–Pogradec, vështirësohet qarkullimi i mjeteve
Transmetuar më 24-01-2026, 09:50

Prej dy ditësh, mjegulla e dendur vijon të mbizotërojë në aksin rrugor Korçë–Pogradec, duke kufizuar ndjeshëm dukshmërinë dhe duke krijuar vështirësi në qarkullimin e automjeteve.

Sipas informacioneve, përqendrimi më i lartë i mjegullës është konstatuar në segmentet që përshkojnë territorin e Maliqit, si dhe në zonat pranë fshatrave përreth, ku në momente të caktuara dukshmëria zbret në nivele shumë të ulëta.

Në këto kushte, autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar, të ulin shpejtësinë, të respektojnë sinjalistikën rrugore dhe të përdorin dritat e përshtatshme gjatë lëvizjes.

Situata po monitorohet nga strukturat përkatëse, ndërsa drejtuesit e automjeteve këshillohen të shmangin manovrat e rrezikshme dhe të ruajnë distancën e sigurisë, me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore.

