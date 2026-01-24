Cilat janë 3 shenjat më me fat në dashuri sot – e shtunë 24 janar 2026 sipas Paolo Fox

Yjet e kësaj dite favorizojnë ndjenjat e sinqerta, sqarimet e shumëpritura dhe rikthimin e emocioneve të forta.
Dashuria sot nuk lidhet me premtime boshe, por me hapje reale, dialog dhe guxim për të shprehur atë që ndjeni.
Ja cilat janë 3 shenjat që kanë avantazhin më të madh në dashuri sot, veçuar nga Paolo Fox.
Binjakët
Binjakët janë pa diskutim ndër shenjat më të favorizuara në dashuri sot. Kjo është një ditë që sjell hapje emocionale, komunikim të thellë dhe mundësi për të fituar në planin sentimental. Edhe një takim i rastësishëm mund të marrë kuptim më të madh nga sa pritej. Për çiftet, dita është ideale për të folur hapur, për të thyer bllokime psikologjike dhe për të rikthyer afërsinë. Beqarët kanë shanse të larta për njohje interesante që nisin lehtë, por prekin thellë. Sekreti i suksesit sot është të mos analizoni gjithçka, por të ndiqni ndjesinë.
Peshqit
Peshqit janë në një fazë shumë të fortë emocionale. Intuita është e mprehtë dhe ju ndihmon të kuptoni saktë se kush ju do dhe kush jo. Sot mund të ndjeni qartë një afrimitet të ri ose një sinjal të rëndësishëm nga dikush që ju intereson. Për ata që janë vetëm prej kohësh, kjo ditë sjell shpresë reale dhe ndjesinë se diçka po lëviz në drejtimin e duhur. Për çiftet, dashuria bëhet më e thellë, më e qetë dhe më e sinqertë. Është një ditë për të besuar te ndjenjat dhe për të mos i frenuar ato nga frika.
Shigjetari
Shigjetari përjeton një ditë pozitive dhe të hapur në dashuri, falë optimizmit natyror dhe ndikimit të favorshëm të Venusit. Sot ndiheni më të lirë për të shprehur atë që doni dhe për të jetuar ndjenjat pa kufizime. Një flirt, një njohje e re ose një rikthim i papritur mund t’ju japë emocione të bukura. Në çift, dita ndihmon për të rifituar entuziazmin dhe për të planifikuar diçka së bashku. Dashuria sot vjen kur guxoni të dilni nga rutina dhe të ndiqni dëshirën për të jetuar më plotësisht. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
