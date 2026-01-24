Horoskopi ditor i Paolo Fox, e shtunë 24 janar 2026

Lexoni horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë ju rezervojnë yjet. Pasqyra astrologjike për sot, e shtunë 24 janar 2026, për çdo shenjë të zodiakut, në dashuri, punë, mirëqenie dhe fat.
Dashi
Hëna ndodhet në shenjën tuaj, ndaj ky fundjavë është dominuese dhe e favorshme, veçanërisht për dëshirën për të marrë një revansh. Nëse dikush ka tentuar t’ju vërë në cep, me këtë horoskop mund të bëni hapa të mëdhenj përpara. Nëse në fillim të këtij muaji jeni përmbajtur në fjalë për të shmangur polemikat, ose nëse dikush ju ka sulmuar dhe keni zgjedhur heshtjen, tani është momenti për të rifilluar me vendosmëri.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Jeni të përshkuar nga një energji e fortë që ju rikthen sigurinë dhe dëshirën për të reaguar. Pas një periudhe ku keni preferuar të vëzhgoni ose të heshtni, tani ndjeni se ka ardhur koha të afirmoheni. Vendosmëria rritet dhe ju ndihmon të rifitoni hapësirë, sidomos përballë atyre që kanë vënë në dyshim vlerën tuaj. Është e rëndësishme ta përdorni këtë forcë në mënyrë konstruktive, duke shmangur reagimet impulsive.
Demi
Kjo është një periudhë rishikimi financiar. Është e vërtetë që Demi drejtohet nga Venusi dhe dashuron bukurinë dhe kënaqësitë e jetës, por për t’i shijuar ato nevojitet edhe siguri në planin ekonomik. Ata që, edhe pse kanë marrë së fundmi një lajm të mirë në punë, duhet të ripozicionohen profesionalisht, do të duhet të bëjnë një vlerësim të kujdesshëm të avantazheve dhe disavantazheve. Ky qiell kërkon kujdes në blerje-shitje, të cilat mund të pësojnë disa vonesa të vogla.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Po mësoni se stabiliteti nuk ndërtohet vetëm mbi entuziazmin, por mbi zgjedhje të menduara mirë. Është momenti të shikoni me kujdes burimet tuaja dhe të shmangni hapa të rrezikshëm. Edhe kur vijnë sinjale pozitive, nevojitet maturi për të mos cenuar atë që po ndërtoni. Të ngadalësosh nuk do të thotë të humbasësh kohë, por të mbrosh të ardhmen dhe të forcosh bazat e vendimeve tuaja.
Binjakët
Një fundjavë vërtet e rëndësishme. Shpresa është që mes sot dhe nesër të ketë fitore në dashuri dhe të jetë pranë jush një person i rëndësishëm; edhe një takim i rastësishëm mund të japë më shumë sesa pritej. Astrologjia shpesh sjell prova më shumë në punë sesa në dashuri, sepse në fushën profesionale jemi më të kujdesshëm dhe të vendosur, ndërsa në dashuri mund të shfaqen bllokime psikologjike. Pikërisht për këtë arsye, në një periudhë kaq të rëndësishme në planin sentimental, duhet të hiqni dorë nga ajo që nuk funksionon dhe t’i lini vend emocioneve të vërteta.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Keni përpara një mundësi për t’i jetuar ndjenjat me më shumë autenticitet. Mendja juaj lëviz shpejt, por zemra ka nevojë për më pak filtra. Nëse ndaloni së racionalizuari gjithçka, mund të zbuloni se edhe një takim i lehtë fsheh një domethënie të thellë. Kjo fundjavë favorizon hapje të sinqerta dhe dialogë që zhbllokojnë pengesa të vjetra të brendshme.
Gaforrja
Ky është një qiell që shikon larg dhe sjell përfitime për muajin shkurt. E shtuna, megjithatë, është paksa e ngadalësuar: mund të lindin polemika ose tensione, sidomos nëse jeni të pavendosur për çfarë të bëni apo ku të qëndroni. Ndonjëherë i vini në provë ata që doni për të kuptuar sa rëndësi kanë për ju, por kujdes të mos e tendosni tepër situatën. Dialogu, në vend të polemikës, ndihmon në forcimin e lidhjeve dhe ju përgatit për një periudhë më të qetë dhe më të kënaqshme.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Brenda jush rritet nevoja për siguri emocionale, por pasiguria ju bën më të ndjeshëm se zakonisht. Pyetjet që i bëni vetes mbi marrëdhëniet janë të ligjshme, por është e rëndësishme të mos i ktheni ato në provokime. Ky moment shërben për të kuptuar kush është vërtet në krahun tuaj.
Luani
Siç e kam theksuar disa herë ditët e fundit, mos mendoni se toni i këtyre ditëve pasqyron atë të javëve në vijim. Kundërshtitë planetare ju shtyjnë të rishikoni disa zgjedhje ose të prisni momente më të përshtatshme për t’u vënë në dukje. Lirohuni nga shqetësimet dhe tensionet e panevojshme. Fundjava mund të rikthejë në plan të parë një dashuri, edhe pse me Ujorin, Demin dhe Akrepin mund të lindin përplasje të vogla.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Ky është një moment më shumë për vëzhgim sesa për veprim të drejtpërdrejtë. Edhe pse ndjeni nevojën për të vepruar apo për të provuar diçka, forca e vërtetë qëndron te durimi. Veprimet tuaja kërkojnë më shumë tolerancë, sidomos me ata që kanë një këndvështrim ndryshe nga ju. Gjetja e ekuilibrit të brendshëm ju ndihmon të përballoni më mirë sfidat që vijnë.
Virgjëresha
Duhet të largoni mendimet negative dhe t’i hapeni situatave të favorshme. E shtuna dhe e diela janë ditë force; që sot mund të filloni të planifikoni atë që do të bëni nesër. Hëna do të kthehet në favorin tuaj dhe java e ardhshme nis mbarë. Kujdes me paratë: shpenzime të shumta së fundmi dhe disa çështje të vogla burokratike ose ligjore. Duke vepruar me metodë, mund ta ktheni një fazë të ndërlikuar në një pikënisje të fortë.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Mendja juaj është shumë aktive, por rrezikon të fokusohet vetëm te ajo që nuk funksionon. Kjo fundjavë ofron mundësinë për të vendosur rregull dhe për të parë përpara me më shumë besim. Planifikimi dhe qartësia ju ndihmojnë të ulni ankthin, por kërkohet vëmendje në menaxhimin financiar dhe çështjet praktike.
Peshorja
Në përgjithësi, muaji janar sjell një qiell force dhe përfitimi, falë ndikimit të favorshëm të Venusit. Sot, megjithatë, mund të ketë një pengesë të vogël: Hëna në kundërshti sjell tensione të përkohshme që mund të reflektohen në raportet me ortakë ose bashkëpunëtorë. Kërkohet dyfish kujdes. Që nga nesër situata përmirësohet. Tensionet janë kalimtare dhe zbuten lehtë nëse zgjidhni dialogun dhe ndërmjetësimin.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Energjia pozitive mbështet nismat, por emocionaliteti mund të krijojë fërkime të vogla. Është e rëndësishme të mos i zmadhoni situatat e parëndësishme. Mos e teproni: si në marrëdhëniet profesionale ashtu edhe në ato personale nevojitet maturi. Venusi ju ndihmon ta shfrytëzoni sa më mirë këtë periudhë të favorshme për dashurinë.
Akrepi
Është një horoskop i rëndësishëm. Nëse duhet të flisni në dashuri dhe të sqaroni diçka që nuk funksionon, veproni menjëherë, sepse dita e nesërme mund të jetë më konfliktuale. Mund të bëni edhe rregullime të vogla në punë nëse diçka nuk shkon. Ata që kanë nisur së fundmi një projekt do të kenë nevojë për korrigjime. Intuita është e mirë. Aftësia juaj analitike ndihmon në përmirësimin e rezultateve dhe në forcimin e asaj që ka vërtet rëndësi.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Keni mundësinë të ndërhyni me vendosmëri për të rregulluar atë që nuk ju bind. Intuitat janë të qarta dhe ju ndihmojnë të dalloni pikat e dobëta, si në marrëdhënie ashtu edhe në punë. Veprimi tani parandalon tensione të ardhshme. Ky është moment rregullimi, jo përmbysjeje.
Shigjetari
Është e rëndësishme ta shikoni të ardhmen me optimizëm, sepse kjo është natyra e shenjës suaj. Këto ditë mund të bëni gjëra të pazakonta dhe të vini veten në lojë. Mos e ndalni dëshirën për të fituar terren; jo të gjitha situatat janë të njëjta dhe disa mund të hapin vërtet rrugë për mundësi të reja dhe projekte të vlefshme. Brenda optimizmit gjeni zgjidhje të dobishme edhe për të ardhmen. Me Venusin ende të favorshëm, dashuria mund të rikthehet në plan të parë.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Dëshira për të eksperimentuar ju shtyn të pranoni sfida jashtë rutinës. Provoni, udhëtoni, njihni njerëz me ide të ndryshme; krahasimi ju stimulon. Të ruani një këndvështrim besues ndihmon ta ktheni të papriturën në përvojë. Kjo periudhë forcon aftësinë tuaj për t’u përshtatur dhe për të ndërtuar diçka të vlefshme edhe nga situata jo të qarta.
Bricjapi
E shtuna parashikohet e lodhshme, pa ndryshime të dukshme në horizont. Hëna në aspekt konfliktual mund të sjellë debate në familje ose në punë, duke krijuar tensione. Këshillohet qetësi dhe shmangie e reagimeve impulsive për të mos përkeqësuar keqkuptimet. Të dielën energjia rritet ndjeshëm dhe gjithçka do të jetë më e lehtë. Mbrëmja ju gjen të lodhur dhe me nevojë për pushim.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Lodhja grumbullohet dhe e vështirëson kontrollin emocional. Jepini vetes një pauzë. Shtyrja e përballjeve delikate dhe rikuperimi i energjive ju ndihmon të rifitoni qartësinë. Nga nesër do të keni më shumë forcë për t’u përballur me atë që sot duket e rëndë.
Ujori
Qielli i kësaj periudhe është shumë reaktiv, duke sjellë entuziazëm dhe gjallëri. Megjithatë, shpejtësia e vendimeve mund të mos lejojë reflektim të mjaftueshëm. Sidomos për çështje ligjore ose praktike komplekse, këshillohet konsultimi me një ekspert. Nga ana tjetër, fundjava është e favorshme për dashurinë: atmosferë e mirë për takime, intimitet dhe forcim lidhjesh.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Shtysa për të vepruar është e fortë, por duhet kanalizuar me kujdes. Impulsiviteti mund të krijojë komplikime të shmangshme. Kujdesi në çështjet praktike ju lejon ta shfrytëzoni më mirë këtë periudhë. Në dashuri, energjia është më e rrjedhshme dhe mbështet ndjenja të sinqerta, me kusht të ruani kontaktin me realitetin.
Peshqit
Mos i nënvlerësoni intuitat dhe situatat që lindin tani. Periudha është pozitive dhe ju gjeni veten në një forcë të madhe që ju shtyn përpara. Është sikur e ndjeni paraprakisht atë që do të ndodhë. Deri në mars pritet një angazhim i ri dhe një moment i rëndësishëm edhe në dashuri. Nëse jeni vetëm prej kohësh, ky qiell dhe ai i shkurtit janë shumë të favorshëm: nga data 10 e muajit të ardhshëm Venusi hyn në shenjën tuaj. Vullneti bën gjithçka.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Besoni ndjenjave tuaja: ato janë të sakta. Brenda jush rritet një forcë e qetë, por e fuqishme, që ju shtyn të shihni përtej kufijve të zakonshëm. Ndjeni një ndryshim të afërt dhe një drejtim të ri që do të marrë formë në muajt në vijim. Në planin emocional hapet një fazë domethënëse; nëse keni qenë vetëm, mundësitë rriten dhe ndiheni gati të lini veten të lirë.
