Ekipi i Tiranës në zi, ndërron jetë vajza e lojtarit Freddy Alvarez

Klubi i Tiranës është në zi për ndarjen nga jeta të vajzës së lojtarit Freddy Alvarez. Me anë të një postimi për mediat, klubi bardheblu njoftoi lajmin e hidhur:
Reagimi i "KF Tirana":
Me dhimbje të thellë ndajmë lajmin se vajza e lojtarit tonë, Freddy Alvarez, ka ndërruar jetë tragjikisht në orët e para të mëngjesit të sotëm në Tiranë.
I gjithë klubi ynë është i tronditur dhe në zi, duke qëndruar pranë Freddyt dhe familjes së tij në këtë moment të rëndë.
Freddy Alvarez
Ngushëllimet tona më të sinqerta janë me familjen Alvarez.
U prehtë në paqe!
Deri tani, nuk ka më tepër informacion se çfarë ka ndodhur në familjen e lojtarit Freddy Alvarez dhe cili është shkaku i vdekjes tragjike të vajzës së tij në kryeqytetin e Shqipërisë, në Tiranë ku familja jeton.
Mesfushori ofensiv nga Costa Rica është bërë zyrtarisht pjesë e KF Tiranës në merkaton e Janarit 2026.
Pas firmosjes së kontratës dhe analizave mjekësore, ai ju bashkua menjëherë me ekipin nën udhëheqjen e trajnerit Nuhiu, duke luajtur në 3 ndeshje mes Kupës dhe kampionatit.
