Temperaturat zbresin deri në -46°C! I ftohti ekstrem përfshin SHBA-në. Rreth 220 milionë njerëz të prekur

Shtetet e Bashkuara – 24 janar 2026
Një valë e ashpër moti dimëror ka përfshirë Shtetet e Bashkuara, duke vënë në gatishmëri rreth 40 shtete dhe duke prekur potencialisht deri në 150 milionë njerëz deri të dielën, sipas parashikimeve meteorologjike. Temperaturat kanë zbritur në nivele rekord, me -23 gradë Celsius në Nju Jork dhe deri në -46°C në Rrafshnaltat Veriore të vendit.
Reshje të dendura dëbore janë regjistruar në Teksasin veriperëndimor dhe në Oklahomë, ku rreth 24 mijë familje kanë mbetur pa energji elektrike për shkak të kushteve të rënda atmosferike. Në Çikago, termometri shënoi -27°C, duke shtuar shqetësimet për sigurinë dhe shëndetin e banorëve.
Të paktën 12 shtete kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme me vendim të guvernatorëve, përfshirë Arkansasin, Xhorxhian, Teksasin, Karolinën e Veriut dhe Karolinën e Jugut. Në disa zona, Garda Kombëtare është vënë në gatishmëri për të mbështetur autoritetet lokale në menaxhimin e emergjencës.
Moti ekstrem ka shkaktuar edhe kaos në transportin ajror. Mbi 10 mijë fluturime janë anuluar në mbarë vendin, ndërsa Aeroporti Ndërkombëtar Dallas–Fort Worth, një nga më të ngarkuarit në SHBA, renditet ndër më të prekurit, me më shumë se 1,200 fluturime të anuluara gjatë fundjavës.
Guvernatorja e Nju Jorkut, Kathy Hochul, njoftoi se shteti ka mobilizuar mbi 1,600 borëpastruese dhe 114 mijë ton kripë për të përballuar stuhinë, duke paralajmëruar se “nuk do të ketë asnjë cep të shtetit që të mos preket nga zemërimi i Nënës Natyrë”.
Sipas Jacob Asherman, meteorolog në Qendrën e Parashikimit të Motit të Shërbimit Kombëtar të Motit, nëse merret parasysh edhe efekti i të ftohtit ekstrem, numri i përgjithshëm i njerëzve të prekur mund të arrijë deri në 220 milionë. Ndërsa meteorologia Caitlin Dirks e cilësoi fenomenin si historik, duke paralajmëruar se shtresat e gjera të akullit pritet të shkaktojnë dëme serioze në infrastrukturë.
Ndërkohë, në shumë qytete janë shënuar radhë të gjata jashtë dyqaneve, ku qytetarët po furnizohen me produkte bazë, ndërsa raftet po zbrazen me shpejtësi për shkak të frikës nga përkeqësimi i mëtejshëm i situatës.
