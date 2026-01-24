Kievi sërish në shënjestër të sulmeve ajrore ruse gjatë natës

Kiev, Ukrainë – 25 janar 2026
Kryeqyteti i Ukrainës, Kiev, u vu sërish nën sulme ajrore ruse nga nata e së premtes deri në orët e para të së shtunës, sipas zyrtarëve lokalë dhe dëshmitarëve të cituar nga agjencia e lajmeve Reuters.
Kreu i komandës ushtarake të Kievit, Timur Tkachenko, njoftoi përmes një postimi në platformën Telegram se qyteti ishte nën sulm nga mjete ajrore pa pilot (UAV), duke paralajmëruar gjithashtu për rrezikun e mundshëm të sulmeve me raketa balistike. Ai u bëri thirrje banorëve të respektojnë masat e sigurisë dhe të qëndrojnë në strehime.
Ndërkohë, kryebashkiaku i Kievit, Vitali Klitschko, deklaroi se deri më tani ka raportime për ndërtesa të dëmtuara në të paktën dy lagje të kryeqytetit. Autoritetet nuk kanë konfirmuar ende nëse ka viktima.
Sipas njoftimeve zyrtare, sistemet e mbrojtjes ajrore janë aktivizuar në disa zona të qytetit, ndërsa alarmi ajror është shtrirë edhe në rajone të tjera të vendit, përfshirë Chernihiv, Kharkiv, Poltava, Dnipropetrovsk, Sumy, Zaporizhia, Cherkasy, Zhytomyr dhe Kiev.
Autoritetet ukrainase vijojnë vlerësimin e situatës, ndërsa qytetarët mbeten në gatishmëri për përshkallëzime të mëtejshme të sulmeve.
