Mot i paqëndrueshëm, reshje shiu dhe dëbore në zonat malore, erë e fortë në bregdet

Si pasojë e depërtimit të masave ajrore të ngrohta dhe të lagështa me origjinë perëndimore, vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushte të paqëndrueshme atmosferike.
Gjatë paradites, vranësirat dhe reshjet e shiut do të jenë të pranishme kryesisht në zonat bregdetare dhe në ultësirën perëndimore, ndërsa reshje dëbore do të shënohen vetëm në zonat e thella malore. Pjesa e dytë e ditës pritet të sjellë shtim të vranësirave dhe intensifikim të reshjeve në të gjithë territorin, me shira më të dendura në zonat veriperëndimore dhe jugperëndimore të vendit.
Temperaturat e ajrit do të shënojnë rritje në të dy vlerat ekstreme ditore, duke u luhatur nga 1°C, vlera minimale e regjistruar në Bulqizë, deri në 16°C, maksimumi që pritet të shënohet në qarkun e Fierit.
Era do të fryjë e fortë, kryesisht nga drejtimi jugor, me shpejtësi që në disa momente do të tejkalojë 75 km/h. Si pasojë, në brigjet detare pritet dallgëzim i theksuar, deri në 5 ballë, duke krijuar vështirësi për lundrimin detar.
