Përfundon dita e parë e bisedimeve trepalëshe Rusi–SHBA–Ukrainë në Abu Dhabi

Ka përfunduar dita e parë e bisedimeve trepalëshe mes delegacioneve të Rusisë, SHBA-së dhe Ukrainës në Abu Dhabi, bëri të ditur Shtëpia e Bardhë. Sipas një zyrtari, takimi i së premtes u vlerësua si “produktiv”, ndërsa diskutimet pritet të vijojnë edhe të shtunën në kryeqytetin e Emirateve të Bashkuara Arabe.
Duke komentuar zhvillimet, zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, deklaroi se përpjekjet për zgjidhjen e konfliktit Rusi–Ukrainë po ecin përpara. Ai theksoi rëndësinë e zbatimit të asaj që e quajti “formula e Anchorage”, duke iu referuar takimit ballë për ballë mes Donald Trump dhe Vladimir Putin të zhvilluar në gusht në Alaskë.
“Puna po vazhdon dhe po përparon. Tani është thelbësore të zbatohet formula e rënë dakord në Anchorage”, citoi TASS deklaratën e Peskovit, i cili iu referua edhe komenteve të fundit të Trumpit se palët po i afrohen përfundimit të konfliktit.
Peskov shtoi se deklaratat e tij pasqyrojnë qëndrimet e ndihmësit të presidentit rus, Yuri Ushakov, pas një takimi mes Putinit dhe të dërguarit presidencial amerikan Steven Witkoff. Sipas Ushakovit, pa zgjidhjen e çështjeve territoriale në përputhje me formulën e Anchorage, arritja e një marrëveshjeje të qëndrueshme do të ishte e pamundur.
Bisedimet e para trepalëshe nisën zyrtarisht të premten në Abu Dhabi, njoftuan Emiratet e Bashkuara Arabe. Në një deklaratë, Ministria e Jashtme e Emirateve tha se takimet janë planifikuar të zgjasin dy ditë, “si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për të nxitur dialogun dhe për të identifikuar zgjidhje politike për krizën”.
