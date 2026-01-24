Kryeministri i Belgjikës: Evropa nuk është skllave e Shteteve të Bashkuara të Amerikës

Bart De Wever, kryeministër i Belgjikës, bëri thirrje për një Evropë më të fortë dhe më të bashkuar, duke theksuar se kontinenti duhet të forcojë autonominë e tij strategjike pas tensioneve të fundit lidhur me Grenlandën dhe qëndrimin e SHBA-së ndaj aleatëve.
“Shtetet e Bashkuara janë më të fortat, por dinjiteti ynë nuk është në shitje. Ne nuk jemi skllevër”, deklaroi De Wever në një fjalim para Parlamentit belg, përpara takimit të liderëve të Bashkimi Evropian në Bruksel.
Duke folur pas pjesëmarrjes në Forumin Ekonomik Botëror në Davos, ai tha se zhvillimet e fundit kanë nxjerrë në pah dobësitë strategjike të Evropës dhe nevojën urgjente për të përshpejtuar bashkëpunimin në mbrojtje, integrimin e tregjeve të kapitalit dhe mekanizmat e bashkëpunimit të zgjeruar brenda BE-së. “Edhe nëse jo për nesër, duhet të përshpejtojmë”, theksoi ai, duke e quajtur situatën një “thirrje zgjimi”.
Komentet e De Wever vijnë pas deklaratave të Donald Trump në Davos, ku ai njoftoi se ishte krijuar një kornizë për marrëveshje të mundshme që përfshijnë Grenlandën dhe rajonin më të gjerë të Arktikut. Sipas kryeministrit belg, Evropa “e shmangu për pak një katastrofë të vërtetë”.
Ndërkohë, ministri i Jashtëm belg Maxime Prévot tha për transmetuesin publik RTBF se dominimi global i SHBA-së përkon me dobësinë strategjike të Evropës. Ai sqaroi se dislokimi i trupave evropiane në Grenlandë u keqinterpretua nga Washingtoni si veprim anti-amerikan, ndërsa synimi ishte garantimi i sigurisë në Arktik përballë shqetësimeve që lidhen me Rusinë dhe Kinën.
Prévot përshëndeti vendimin e Trumpit për të hequr kërcënimin e tarifave shtesë ndaj vendeve evropiane, por paralajmëroi se pauza mund të jetë e përkohshme për shkak të paparashikueshmërisë së tij. Ai shtoi se BE-ja duhet të përgatisë plane reagimi proporcional, përfshirë kundërmasa ekonomike, nëse situata e kërkon.
