Gjenden të gjithë pasagjerët e avionit që u zhduk nga radarët. Askush nuk ka shpëtuar

Të gjithë pasagjerët dhe ekuipazh i avionit patrullues indonezian, i cili u rrëzua në zonën malore të Bulusaraung në provincën Sulawesi e Jugut, janë gjetur shtatë ditë pas aksidentit. Viktima e dhjetë dhe e fundit u nxor të premten nga ekipet e kërkim-shpëtimit.
Sipas Andi Sultan, zyrtar i Agjencisë Kombëtare të Kërkim-Shpëtimit në Makassar, trupi i fundit u gjet të premten në mëngjes, raportoi Detik News që citon noa.al.
Deri tani janë identifikuar vetëm dy nga dhjetë viktimat: anëtarja e ekuipazhit të kabinës Florencia Lolita dhe Deden Maulana, zyrtar i Ministrisë së Çështjeve Detare dhe Peshkimit, për të cilën avioni po kryente mision patrullimi. Lajmi është konfirmuar nga agjencia shtetërore e lajmeve Antara.
Avioni ATR 42-500, i operuar nga Indonesia Air Transport, humbi kontaktin të shtunën në distriktin Maros, ndërsa po udhëtonte nga Yogyakarta drejt Makassar-it, kryeqyteti i Sulawesit të Jugut. Mbetjet e avionit u lokalizuan të dielën.
Në bord ndodheshin 10 persona: shtatë anëtarë ekuipazhi dhe tre pasagjerë. Ekipet e përbashkëta të kërkim-shpëtimit kanë nxjerrë gjithashtu nga vendi i rrëzimit kutinë e zezë të avionit, e cila pritet të ndihmojë në zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.
