Ushtarët danezë urdhërohen të jenë në gatishmëri në rast sulmi amerikan ndaj Grenlandës

Danimarka vë trupat në gatishmëri për një skenar të mundshëm sulmi ndaj Grenlandës
Ushtarët danezë janë urdhëruar javën e kaluar të jenë në gatishmëri me municione luftarake, përballë një skenari të mundshëm sulmi amerikan ndaj Grenlandës. Lajmi është raportuar nga transmetuesi publik danez DR, duke iu referuar burimeve politike.
Sipas raportit, urdhri parashikonte që, në rast të përshkallëzimit të situatës, trupat daneze të ishin të pajisura me municione reale dhe të përgatitura për dislokim, përfshirë edhe dërgimin e tyre në Nuuk, kryeqytetin e Grenlandës, në skenarin më të keq.
Gatishmëria ushtarake mbeti në fuqi deri në momentin kur presidenti i SHBA-së, Donald Trump, u tërhoq nga ideja e përdorimit të forcës kundër Grenlandës, pas një takimi me sekretarin e përgjithshëm të NATO, Mark Rutte, të mërkurën, gjatë Forumit Ekonomik Botëror në Davos, Zvicër.
Transmetuesi danez thekson se ekzistonte një vullnet i gjerë politik për të reaguar ushtarakisht nëse do të ndodhte një sulm, jo vetëm brenda qeverisë daneze, por edhe mes një spektri të gjerë partish opozitare.
Interesi i Trumpit për Grenlandën lidhet me pozicionin e saj strategjik në Arktik, pasuritë e mëdha minerale dhe shqetësimet për rritjen e ndikimit rus dhe kinez në rajon. Megjithatë, si Danimarka ashtu edhe Grenlanda kanë refuzuar vazhdimisht çdo propozim për shitjen e territorit, duke riafirmuar sovranitetin danez mbi ishullin.
Pas takimit me Rutten, Trumpi deklaroi se ishte krijuar një kornizë për marrëveshje të mundshme që përfshijnë Grenlandën dhe rajonin më të gjerë të Arktikut, ndërsa hoqi dorë edhe nga kërcënimi për vendosjen e tarifave ndaj vendeve evropiane që kundërshtonin idenë e blerjes së Grenlandës.
