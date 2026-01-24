SHBA dhe Kina finalizojnë shitjen e TikTok-ut te një konsorcium amerikan

TikTok krijon sipërmarrje të përbashkët në SHBA pas marrëveshjes Washington–Pekin
TikTok njoftoi të enjten krijimin e një sipërmarrjeje të përbashkët, kryesisht në pronësi amerikane, për të vijuar operacionet në SHBA, pas marrëveshjes së arritur mes Washingtonit dhe Pekinit.
Sipas kompanisë, TikTok USDS Joint Venture LLC është themeluar në përputhje me urdhrin ekzekutiv të nënshkruar nga Donald Trump më 25 shtator 2025. Kjo strukturë i mundëson mbi 200 milionë përdoruesve amerikanë dhe rreth 7.5 milionë bizneseve të vazhdojnë aktivitetin në platformë.
TikTok thekson se sipërmarrja do të funksionojë nën masa të rrepta mbrojtëse për sigurinë kombëtare, duke përfshirë mbrojtje gjithëpërfshirëse të të dhënave, sigurinë e algoritmeve, moderimin e përmbajtjes dhe garanci shtesë softuerike për përdoruesit amerikanë.
Struktura e pronësisë parashikon tre investitorë menaxhues — Oracle, Silver Lake dhe kompania e inteligjencës artificiale MGX — secili me nga 15% të aksioneve. Kompania mëmë kineze ByteDance do të mbajë 19.9%. Investitorë të tjerë përfshijnë Susquehanna, Dragoneer dhe DFO, zyra familjare e themeluesit të Dell Technologies, Michael Dell.
Presidenti Trump e përshëndeti marrëveshjen në platformën e tij Truth Social, duke theksuar se TikTok tani do të jetë në pronësi të investitorëve të mëdhenj amerikanë. Ai falënderoi gjithashtu presidentin kinez Xi Jinping për bashkëpunimin dhe miratimin e marrëveshjes.
Më herët, media amerikane raportuan se palët kishin rënë dakord për shitjen e operacioneve amerikane të TikTok-ut te një konsorcium investitorësh kryesisht me bazë në SHBA. Marrëveshja përputhet me afatin e 22 janarit të vendosur nga një urdhër ekzekutiv, i cili pezulloi përkohësisht ndalimin federal të aplikacionit. Pavarësisht kërkesës ligjore të vitit 2024 për shitje për arsye privatësie, afati u shty disa herë për të lehtësuar tranzicionin, duke lejuar rikthimin e platformës pas një ndërprerjeje të shkurtër.
