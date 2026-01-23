Gjendet në Suharekë të Kosovës 30-vjeçari nga Shqipëria i raportuar i zhdukur në Jezercë

Ferizaj, 23 janar 2026 Një shtetas 30-vjeçar i Republikës së Shqipërisë, i raportuar i zhdukur prej disa ditësh në fshatin Jezercë të Ferizajt, është gjetur i gjallë pas një operacioni të gjerë kërkimi të zhvilluar nga Policia e Kosovës dhe strukturat ndihmëse.
Sipas njoftimit zyrtar, më 21 janar rreth orës 05:00, Policia Rajonale e Ferizajt kishte marrë informacion për zhdukjen e shtetasit S.P., i cili ishte larguar nga një vilë në Jezercë dhe nuk dihej vendndodhja e tij. Dyshimet fillestare tregonin se ai kishte marrë një automjet tip BMW me targa shqiptare dhe ishte nisur drejt Ferizajt, ku dyshohej gjithashtu për përfshirje në një aksident trafiku.
Pas raportimit, autoritetet nisën menjëherë hetimet, duke përfshirë verifikimin e kamerave të sigurisë, kontrolle në spitale publike e private në Ferizaj dhe Prishtinë, si dhe kërkime intensive në terren. Në operacion u angazhuan edhe Njësia K-9, Shoqata e Kërkim-Shpëtimit të Kosovës dhe Brigada e Zjarrfikësve.
Zhvillimi vendimtar ndodhi më 23 janar, rreth orës 15:30, kur një qytetar njoftoi policinë se kishte hasur një person në fshatin Budakovë të Suharekës, pranë zonës së njohur si “Gurra e Kadisë”. Pas verifikimeve, u konfirmua se bëhej fjalë për personin e raportuar të zhdukur.
30-vjeçari u transportua menjëherë në Qendrën Emergjente në Ferizaj, ku mori ndihmën e nevojshme mjekësore, ndërsa autoritetet po vijojnë procedurat për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd