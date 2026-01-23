Protesta e opozitës, blindohet me barriera metalike kryeministria

23 Janar 2026 | 21:25 Një ditë para protestës kombëtare të paralajmëruar nga Partia Demokratike, lëvizjet rreth godinës së kryeministrisë në Tiranë janë intensifikuar. Mbrëmjen e së premtes, në hyrjet kryesore të institucionit janë vendosur barriera metalike dhe elementë të tjerë sigurie, në kuadër të masave për garantimin e rendit dhe sigurisë publike gjatë zhvillimit të protestës.
Ndërkohë, kryeministri Edi Rama është parë duke u larguar nga zyra e tij pas orës 20:00 ndërsa më herët, Policia e Tiranës njoftoi planin e masave të sigurisë dhe rrugët që do të bllokohen gjatë zhvillimit të tubimit.
