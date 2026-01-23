Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në Berat: Përplasen dy makina, plagoset një çift bashkëshortësh
Transmetuar më 23-01-2026, 21:53

Foto ilustruese Berat, 23 Janar 2026 – Një aksident automobilistik ka ndodhur në hyrje të qytetit, në zonën e njohur si “Rruga e Re”, ku dy automjete u përplasën me njëra-tjetrën.

Si pasojë, çifti i bashkëshortëve që udhëtonte në një nga makinat, ka pësuar lëndime të lehta. Ata u transportuan menjëherë në Spitalin Rajonal të Beratit për të marrë ndihmë mjekësore.

Në vendngjarje kanë mbërritur forcat e policisë, të cilët po kryejnë hetimin dhe po shqyrtojnë vendin e aksidentit për të përcaktuar dinamikën dhe shkaqet e përplasjes.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

