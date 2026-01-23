Një ditë para protestës së opozitës, Berisha thirrje të rinjve: gjenerata Z ka përmbysur diktatura, të largohet regjimi i drogës

Tiranë, 23 janar 2026 Në prag të protestës së paralajmëruar të opozitës, kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, zhvilloi një bashkëbisedim me të rinjtë në selinë blu, ku hodhi akuza të forta ndaj qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama, duke e përshkruar situatën në vend si një rrezik ekzistencial për kombin shqiptar.
Berisha akuzoi Ramën për shpopullimin masiv të Shqipërisë, duke deklaruar se vendi po përjeton një krizë demografike të paprecedentë, me më shumë vdekje sesa lindje dhe me qindra mijëra qytetarë të larguar drejt emigrimit. Sipas tij, mbi 700 mijë shqiptarë janë detyruar të largohen nga vendi për shkak të mungesës së perspektivës dhe kushteve për të ndërtuar të ardhmen në Shqipëri.
Në fjalën e tij, kreu demokrat e cilësoi kryeministrin Rama si “armikun më të egër” që ka pasur ndonjëherë kombi shqiptar, duke e krahasuar situatën aktuale edhe me periudhën e diktaturës komuniste. Ai pretendoi se pushteti është përqendruar në duart e një njeriu dhe se vendi, sipas tij, ndodhet në kushte “parti-shtet” dhe afër monizmit.
Një pjesë e rëndësishme e mesazhit të Berishës iu drejtua gjeneratës Z, të cilën ai e cilësoi si forcën që historikisht ka përmbysur diktatura në vende të ndryshme të botës. Sipas tij, edhe në Shqipëri, të rinjtë kanë një rol kyç për të sjellë ndryshimin dhe për të larguar atë që ai e quajti “baronin e drogës në pushtet”.
Berisha foli edhe për zhvillimet e fundit në sistemin e drejtësisë, duke e cilësuar seancën e djeshme në Gjykatën Kushtetuese lidhur me zëvendëskryeministren Belinda Balluku si një nga ditët më të turpshme në historinë e ligjit dhe Kushtetutës. Ai akuzoi qeverinë për ndërhyrje të drejtpërdrejtë në drejtësi dhe për presion ndaj institucioneve të pavarura.
Sipas tij, përballja e një prokurori me drejtuesit më të lartë të shtetit tregon përpjekjet e pushtetit për të penguar zbatimin e ligjit dhe për të mbrojtur zyrtarë të lartë të akuzuar për korrupsion dhe abuzim.
Fjala e Berishës vjen një ditë përpara protestës së Partisë Demokratike, e cila do të mbahet ditën e nesërme përpara Kryeministrisë në Tiranë, ku opozita pritet të kërkojë largimin e qeverisë dhe rikthimin, sipas saj, të demokracisë, zgjedhjeve të lira dhe shtetit të së drejtës.
