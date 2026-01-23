Parkimi dysh të çon në burg, reagon i shokuar Manjani: thirrja e ashpër e Manjanit: Ua, ua, ua e pabesueshme! A jeni në terezi?!

Në Komisionin për Europën dhe Punët e Jashtme është diskutuar dhe miratuar sot një ndryshim në kodin penal.
Parkimi dysh i automjeteve deri tani i ndëshkuar me gjobë kthehet në një vepër penale e dënueshme me burg. Detajet se përse ashpërsohet kodi penal i dha relatori socialist deputeti Ervin Hoxha.
“Rritja e sigurisë rrugore dhe mbrojtja e jetës së qytetarëve duke ndëshkuar parkimin në rresht të dytë që pengon qarkullimin e mjeteve emergjente; Parandalimi i bllokimeve totale të rrugëve dhe pengesave serioze për këmbësorët, duke mbështetur lëvizjen e lirë dhe të sigurt të qytetarëve; Forcimi i efektit parandalues të ligjit penal në mënyrë që qytetarët të respektojnë hapësirat e qarkullimit dhe të kontribuojnë në sigurinë publike; Sigurimi i një kuadri ligjor të qartë dhe të efektshëm për institucionet e zbatimit të ligjit, duke mundësuar ndërhyrje të shpejta dhe të efektshme në situata emergjente”, tha Hoxha.
Por juristi Ylli Manjani është totalisht kundër kësaj nisme.
Në një shënim në rrjetet sociale, ish-ministri i Drejtësisë thotë se parkimi dysh nuk mund të jetë vepër penale.
“Ore, si do e ndalojë ndjekja penale që merr vite të tëra ndalimin e parkimit dysh?! A jeni në terezi apo jo?! Parkimi i gabuar dhe çlirimi i rrugës janë çështje emergjence. Prandaj është krijuar policia”, thotë Manjani që sakaq thekson se “në vend ta çlirojmë Kodin nga penalizimi i shkeljeve të tjera administrative e ngarkojmë akoma më shumë me vepra penale të palogjikshme dhe të paefektshme”.
Absolutisht është abuzim llogjik ideja e ngatërrimit të juridiksionit penal mbi parkimin në rrugë.
Në vend ta çlirojmë Kodin nga penalizimi i shkeljeve të tjera administrative e ngarkojmë akoma më shumë me vepra penale të pallogjikshme dhe të paefektshme.
Nuk e di!?
Pa shpresë!”, shkruan Manjani.
