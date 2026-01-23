Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Thyhet në mes’ rruga Qafë Plloçë–Qukës. Qarkullimi kufizohet në një korsi
Transmetuar më 23-01-2026, 18:21

Qafë Plloçë, 23 janar 2026

Një çarje është konstatuar në trasenë e rrugës Qafë Plloçë–Qukës, konkretisht në lotin e dytë, pranë kthesës së fshatit Trebinjë, duke sjellë probleme në qarkullimin rrugor.

Sipas të dhënave paraprake, dëmtimi prek pjesën qendrore të strukturës së rrugës, si edhe anët e saj, çka ka detyruar autoritetet të marrin masa sigurie. Aktualisht, qarkullimi i mjeteve vijon, por lëvizja lejohet vetëm në një korsi në zonën e prekur.

Firma kontraktore që ka në administrim segmentin ndodhet në monitorim të vazhdueshëm të situatës, ndërsa Autoriteti Rrugor Shqiptar (ARRSH) është njoftuar dhe pritet të ndërhyjë për vlerësimin teknik dhe riparimin e dëmtimit.

Drejtuesit e mjeteve këshillohen të tregojnë kujdes të shtuar gjatë kalimit në këtë aks rrugor, deri në normalizimin e plotë të situatës.

