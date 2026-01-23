Sulmoi motrën, arrestohet 14-vjeçari shqiptar në Greqi

Selanik, 23 janar 2026
Një i mitur shqiptar, 14 vjeç, është arrestuar nga policia greke në Selanik, nën akuzën e dhunës në familje, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj motrës së tij 16-vjeçare.
Sipas autoriteteve, ngjarja ka ndodhur rreth orës 17:30 të së enjtes, në zonën e Asvestoçorit. Mediat fqinje raportojnë se adoleshenti ka sulmuar motrën e tij, duke i shkaktuar dëmtime në zonën e fytyrës.
Vajza u transportua menjëherë në spital për ndihmë mjekësore dhe, pasi mori trajtimin e nevojshëm, u largua drejt banesës. Ndërkohë, 14-vjeçari u shoqërua dhe u arrestua nga policia, ndërsa ndaj tij u ngrit akuza për veprën penale të dhunës në familje.
Pas paraqitjes para prokurorit, i mituri u la i lirë, ndërsa është urdhëruar vijimi i një hetimi paraprak për të sqaruar rrethanat e plota të ngjarjes. Autoritetet greke bëjnë me dije se çështja do të trajtohet sipas procedurave ligjore që parashikon legjislacioni për të miturit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd