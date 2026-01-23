Detaje nga sherri pranë Komisariatit nr. 3 në Tiranë: ‘O qorre nuk sheh’?

Detaje të reja janë zbardhur lidhur me ngjarjen e ndodhur një ditë më parë pranë Komisariatit të Policisë nr. 3 në Tiranë, ku dy shtetase u arrestuan pasi ushtruan dhunë ndaj një oficereje policie.
Burime policore bëjnë me dije se dy të arrestuarat janë motra, ndërsa konflikti mes tyre dhe efektives ka nisur për një situatë të zakonshme rrugore.
Sipas informacionit zyrtar, oficerja e policisë, agjente e Hetimit të Krimeve, ka qenë e veshur civile dhe po kalonte rrugën për t’u futur në ambientet e komisariatit, në momentin kur dy motrat po lëviznin me automjet.
Në këtë moment, motrat dyshohet se kanë nisur fyerje verbale, duke e akuzuar efektiven se nuk po tregonte kujdes gjatë kalimit të rrugës. Pas kësaj, ato kanë parkuar automjetin dhe kanë pritur efektiven pak metra para hyrjes së komisariatit.
Burime pranë hetimit bëjnë me dije se policja i ka paralajmëruar se ishte punonjëse e policisë dhe se po shkonte në detyrë, por deklarata e saj nuk është marrë seriozisht nga dy motrat, të cilat dyshohet se i janë përgjigjur me fjalë fyese.
Fillimisht konflikti ka qenë verbal, por më pas ka degraduar në përplasje fizike, ku efektivja është goditur.
“O qorre nuk sheh ti kur kalojmë ne? Kë gënjen ti?”, mësohet se i kanë thënë ato.
Situata është neutralizuar vetëm pas ndërhyrjes së punonjësve të tjerë të Komisariatit nr. 3, të cilët kanë ndaluar dy motrat dhe i kanë shoqëruar në ambientet e brendshme, ku më pas janë vënë në pranga.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme ligjore.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd