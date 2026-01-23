Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Dialogu dhe bisedimet janë rruga e vetme e duhur për krizën e Ukrainës, qëndrimi zyrtar nga MPJ e Kinës
Transmetuar më 23-01-2026, 15:18

Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës Guo Jiakun tha të premten se dialogu dhe bisedimet janë rruga e vetme e duhur për zgjidhjen e krizës së Ukrainës.

Më herët është bërë e ditur se sesioni i parë i një grupi pune trepalësh mbi çështjet e sigurisë, i përbërë nga zyrtarë rusë, amerikanë dhe ukrainas, do të zhvillohet të premten në Emiratet e Bashkuara Arabe.

Në përgjigje të një pyetjeje në një konferencë të rregullt shtypi, Guo tha se qëndrimi i Kinës mbi krizën e Ukrainës ka qenë i qartë dhe i vendosur.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...