Dialogu dhe bisedimet janë rruga e vetme e duhur për krizën e Ukrainës, qëndrimi zyrtar nga MPJ e Kinës

Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës Guo Jiakun tha të premten se dialogu dhe bisedimet janë rruga e vetme e duhur për zgjidhjen e krizës së Ukrainës.
Më herët është bërë e ditur se sesioni i parë i një grupi pune trepalësh mbi çështjet e sigurisë, i përbërë nga zyrtarë rusë, amerikanë dhe ukrainas, do të zhvillohet të premten në Emiratet e Bashkuara Arabe.
Në përgjigje të një pyetjeje në një konferencë të rregullt shtypi, Guo tha se qëndrimi i Kinës mbi krizën e Ukrainës ka qenë i qartë dhe i vendosur.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd