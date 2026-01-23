Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Rrahën oficeren e policisë brenda komisariatit, arrestohen dy vajza në Tiranë
Transmetuar më 23-01-2026, 15:11

Dy vajza janë arrestuar nga Policia e Tiranës pasi dyshohet se kanë ushtruar dhunë ndaj një oficereje policie, brenda ambienteve të Komisariatit të Policisë Nr. 3.

Sipas njoftimit zyrtar të policisë, të arrestuara janë shtetaset M. A., 38 vjeçe, dhe R. A., 29 vjeçe. Ngjarja ka ndodhur në hyrje të komisariatit, ku dy gratë dyshohet se kanë goditur oficeren e policisë për shkak të detyrës.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 3 arrestuan shtetaset M. A., 38 vjeçe dhe R. A., 29 vjeçe, pasi dyshohet se në ambientet e komisariatit kanë goditur një oficere policie, për shkak të detyrës,” njofton policia.

Rrethanat e plota dhe motivet e ngjarjes mbeten ende të paqarta, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme ligjore.

Njoftimi i policisë

Ngjarja ka ndodhur në komisariatin numër tre në Tiranë, ku shtetaset -M. A., 38 vjeçe dhe R. A., 29 vjeçe, kanë hyrë brenda komisariatit dhe kanë dhunuar oficeren e policisë.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 3 arrestuan shtetasit: -M. A., 38 vjeçe dhe R. A., 29 vjeçe, pasi dyshohet se në hyrje të ambienteve të Komisariatit, kanë goditur për shkak të detyrës, një oficere policie;”-njofton policia, ndërsa ende nuk dihen rrethanat.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...