SPAK sqaron zyrtarisht nëse iu sekuestrua celulari Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë, Ilir Proda

Tiranë, 23 janar 2026 – Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion (SPAK) ka reaguar lidhur me lajmet që qarkulluan për sekuestrimin e telefonit të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Ilir Proda, në kuadër të hetimeve për AKSHI.
SPAK sqaron se Byroja Kombëtare e Hetimit (BKH) nuk ka sekuestruar telefonin e kreut të Policisë së Shtetit dhe se lajmet e publikuara më parë janë të pasakta.
Ky reagim vjen pas informacionit të dhjetorit të kaluar, i cili lidhte emrin e drejtorit të Policisë me hetimet për AKSHI-n, duke krijuar spekulime në media.
