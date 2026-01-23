Aksion policor pas dyshimeve për keqpërdorim të votave në Prizren

Prizren, 23 janar 2026 – Autoritetet e Kosovës po kryejnë një operacion në rajonin e Prizrenit lidhur me dyshimet për keqpërdorim të votave në zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit.
Zëdhënësja e Policisë së Kosovës, Luljeta Mehmeti, konfirmoi se aksioni po zhvillohet në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore në Prizren, por nuk dha hollësi të tjera, duke sqaruar se detajet do të bëhen të njohura pas përfundimit të aksionit.
Sipas raporteve, mbi 100 zyrtarë janë thirrur për t’u marrë në pyetje dhe pritet që të ketë arrestime. Aksioni vjen pas dyshimeve për manipulime të mëdha me vota, të cilat detyruan Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të nisë një rinumërim të plotë të votave. Hetimet fillestare zbuluan mospërputhje të konsiderueshme në votat për kandidatët për deputetë, duke çuar në shkarkimin e përfaqësuesve politikë të komisionit komunal në Prizren.
Në Kosovë, manipulimi i votave është i dënueshëm me burg, megjithatë një raport i organizatës joqeveritare ÇOHU tregon se mbi 90% e rasteve përfundojnë me dënime me kusht ose gjoba.
Lëvizja Vetëvendosje e kryeministrit në detyrë Albin Kurti fitoi zgjedhjet e 28 dhjetorit me mbi 51% të votave, duke fituar 57 ulëse në legjislaturën e dhjetë. Rinumërimi i votave nuk pritet të ndikojë në rezultatet e partive, por mund të vonojë formimin e qeverisë së re.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd