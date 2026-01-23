Zbardhen emrat e tre të arrestuarve për futje droge në burgun e Elbasanit

Janë bërë publikë emrat e tre personave të arrestuar në kuadër të një operacioni të zhvilluar në Institucionin e Ekzekutimit të Vendimeve Penale (IEVP) Elbasan, të dyshuar për futjen e lëndëve narkotike dhe sendeve të tjera të paligjshme në ambientet e paraburgimit.
Me masën e sigurisë “arrest në burg” janë vënë:
Ndriçim Kroi, punonjës policie në IEVP Elbasan,
Gerald Stamolla, i paraburgosur,
Esmeralda Komici, familjare e këtij të fundit.
Sipas hetimeve disa-mujore, autoritetet kanë zbuluar një skemë bashkëpunimi të organizuar, me qëllim përfitimin financiar, për futjen e lëndëve narkotike brenda institucionit penitenciar.
Nga të dhënat hetimore rezulton se skema funksiononte në mënyrë të koordinuar, ku përfshirja e punonjësit të policisë dyshohet se lehtësonte futjen e drogës në ambientet e burgut, në bashkëpunim me një person të jashtëm dhe të paraburgosurin.
Operacioni u finalizua nga Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat (SHÇBA), në bashkëpunim me organet e tjera ligjzbatuese.
Hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të veprimtarisë së dyshuar kriminale dhe për verifikimin e rasteve të tjera të mundshme.
