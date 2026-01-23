SHBA tërhiqet zyrtarisht nga Organizata Botërore e Shëndetësisë

Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë tërhequr zyrtarisht nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH), duke e lënë agjencinë e Kombeve të Bashkuara pa një nga kontribuuesit e saj më të mëdhenj financiarë.
Vendimi u formalizua pasi presidenti amerikan Donald Trump kishte nënshkruar një urdhër ekzekutiv një vit më parë, me të cilin sinjalizonte largimin e SHBA-së nga organizata. Trump kishte kritikuar OBSH-në, duke e akuzuar për një qasje të njëanshme ndaj Kinës gjatë menaxhimit të pandemisë Covid-19.
Sipas BBC, Departamenti Amerikan i Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore bëri me dije se tërheqja erdhi për shkak të asaj që e cilësoi si keqmenaxhim të pandemisë, mungesë reformash dhe ndikim politik nga shtetet anëtare brenda organizatës.
Nga ana e saj, OBSH i ka hedhur poshtë këto pretendime. Drejtori i Përgjithshëm i organizatës, Tedros Adhanom Ghebreyesus, deklaroi se largimi i SHBA-së përbën një humbje si për Shtetet e Bashkuara, ashtu edhe për shëndetin global.
Organizata theksoi rolin e saj në përpjekjet ndërkombëtare për luftimin e poliomielitit, HIV/AIDS-it, uljen e vdekshmërisë amtare, si dhe zbatimin e traktatit ndërkombëtar për kontrollin e duhanit, duke nënvizuar rëndësinë e bashkëpunimit global në fushën e shëndetit publik.
