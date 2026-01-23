Kërkesa vjen nga SPAK, GJKKO pushon hetimet për ish-drejtorin e Policisë Muhamet Rrumbullaku

Me kërkesë të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) ka vendosur pushimin e hetimeve ndaj ish-drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Muhamet Rrumbullaku, i cili po hetohej për veprën penale të shpërdorimit të detyrës.
Vendimi është marrë nga gjyqtari Erjon Çela, pas kërkesës së paraqitur nga prokurorja Doloreza Musabelliu. Sipas SPAK, nga hetimet e kryera nuk janë gjetur prova që të mbështesin akuzën për kryerjen e veprës penale, për të cilën ishte depozituar kallëzimi penal ndaj Rrumbullakut.
Në nëntor të vitit të kaluar, ish-drejtori i Policisë ishte thirrur në Prokurorinë e Posaçme dhe ishte marrë në pyetje për rreth një orë si person në dijeni, në lidhje me hetimin që kishte të bënte me transferimet e punonjësve të Policisë së Shtetit.
Hetimi kishte nisur fillimisht nga Prokuroria e Beratit, por dosja u transferua më pas në SPAK, për shkak të kompetencës ligjore.
Çështja lidhej me 20 transferime në radhët e Policisë së Shtetit, për të cilat ishin ngritur pretendime se ishin kryer në mënyrë të paligjshme.
