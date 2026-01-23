Aksidentoi një këmbësor dhe u largua nga vendi i ngjarjes, identifikohet dhe arrestohet i dyshuari

Bulqizë /Aksidentoi një këmbësor dhe u largua nga vendi i ngjarjes, identifikohet dhe arrestohet autori i aksidentit, Andi Shehu
Një ngjarje rrugore e ndodhur dje në segmentin rrugor Maqellarë–Bulqizë është zbardhur nga shërbimet e Policisë, duke çuar në identifikimin dhe arrestimin e autorit.
Sipas informacionit zyrtar, një shtetas, gjatë drejtimit të automjetit të tij, ka aksidentuar këmbësorin B. P., 72 vjeç, dhe më pas është larguar nga vendi i ngjarjes. Si pasojë e aksidentit, 72-vjeçari ka mbetur i dëmtuar dhe ndodhet i shtruar në Spitali i Traumës, nën kujdesin e mjekëve.
Falë veprimeve të shpejta hetimore dhe punës intensive të Policisë Rrugore, u bë i mundur identifikimi i automjetit të përfshirë në aksident, si dhe lokalizimi i drejtuesit të tij.
Në vijim, u arrestua shtetasi Andi Shehu, 65 vjeç, banues në Maqellarë, i cili dyshohet se tentoi t’i shmangej përgjegjësisë ligjore duke u larguar nga vendi i aksidentit.
Materialet procedurale i janë referuar Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër, për veprime të mëtejshme, për veprat penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor” dhe “Largimi nga vendi i aksidentit”. /noa.al
