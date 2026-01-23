Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Vjedhje e armatosur në Spanjë, kapet në Lezhë burri që kërkohej si anëtar grupi kriminal
Transmetuar më 23-01-2026, 10:07

Operacion në Lezhë, ndalohet një shtetas i kërkuar nga autoritetet spanjolle

Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë ka finalizuar operacionin e koduar “Aksi”, për kapjen e një shtetasi të kërkuar ndërkombëtarisht nga autoritetet e Spanjas.

Operacioni u zhvillua nga specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve kundër Pronës dhe Pasurisë, në bashkëpunim me shërbimet e Forcës së Posaçme “Shqiponja”, pas sigurimit të informacionit në rrugë operative dhe shkëmbimit të tij me Interpol Madrid, përmes Interpol Tiranas.

Si rezultat, u ndalua teksa lëvizte me automjet, në rrethrrotullimin e Shëngjinit, dhe u arrestua provizorisht me qëllim ekstradimi shtetasi Ardit Isufi, 45 vjeç.

Ndaj tij, në vitin 2025, autoritetet gjyqësore në Spanjë kishin caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Vjedhje me armë”, të kryer në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal.

Gjatë kontrolleve, u konstatua se 45-vjeçari drejtonte një automjet tip “Benz” me leje drejtimi të dyshuar të falsifikuar. Automjeti dhe dokumenti u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Lezhës për veprime të mëtejshme, ndërsa Interpol Tirana vijon bashkëpunimin me autoritetet spanjolle për finalizimin e procedurës së ekstradimit.

