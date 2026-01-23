Del foto e të riut shqiptar që humbi jetën në aksidentin tragjik në Itali

Tragjedia e Klaudios, humb jetën në moshën 20-vjeçare pasi makina e tij u përplas me një kamion në Staffarda
Ishte vetëm 20 vjeç Klaudio Gjoka, i riu nga Saluzzo, me origjinë shqiptare, që humbi jetën pasditen e djeshme si pasojë e një aksidenti rrugor, raporton noa.al duke cituar gazetën italiane La Stampa.
Ai po drejtonte një automjet tip Audi A3 dhe po udhëtonte në rrugën shtetërore “Dei Laghi di Avigliana”, në segmentin mes Saluzzos dhe Crocera di Barge. Kushtet e dukshmërisë nuk ishin të mira; pas një paradite me mjegull, rreth orës 12:30, kur ndodhi aksidenti, zona ishte ende e mbuluar nga një mjegull e lehtë. Ngjarja e rëndë ndodhi jo shumë larg abacisë së Staffardës, në një segment të gjatë të drejtë rruge, në territorin e bashkisë Revello.
Përplasje e fortë dhe fatale
Dinamika e aksidentit po hetohet nga karabinierët e Saluzzos, por deri tani është konfirmuar se përplasja mes automjetit të Gjokës dhe një kamioni që lëvizte në drejtim të kundërt ka qenë ballore. Një goditje shumë e fortë, e cila nuk i la asnjë mundësi mbijetese të riut. Ai u nxor nga mjeti i shkatërruar nga zjarrfikësit dhe personeli mjekësor i shërbimit emergjent 118, por u konstatua pa shenja jete.
Gjendja shëndetësore e drejtuesit të kamionit nuk është e rëndë dhe nuk raportohet për mjete të tjera të përfshira në aksident. Segmenti rrugor mes kryqëzimit për Cardè dhe rrethrrotullimit të Crocera di Barge qëndroi i mbyllur për qarkullimin për rreth dy orë, për të mundësuar ndërhyrjen e ndihmës, kryerjen e verifikimeve dhe largimin e mjeteve të aksidentuara.
Klaudio Gjoka banonte në Saluzzo, ku familja e tij ishte vendosur prej vitesh pasi kishte ardhur nga Shqipëria. I lindur në vitin 2005, ai kishte ndjekur drejtimin CAT – Ndërtim, Ambient dhe Territor (Gjeometër) në institutin Denina të Saluzzos dhe së fundmi kishte hyrë në tregun e punës. Ende nuk është përcaktuar data e ceremonisë mortore.
Një bilanc tashmë dramatik
Me humbjen e jetës së Gjokës, numri i viktimave në rrugët e provincës që nga fillimi i vitit shkon në dy. Më 14 janar, në Savigliano, kishte humbur jetën Carmen Ciontos, 56 vjeçe, me origjinë rumune dhe banuese në Villafranca Piemonte, në provincën e Torinos. Ajo ishte ndjerë keq gjatë drejtimit të automjetit, kishte humbur kontrollin dhe ishte përplasur me një mjet të rëndë. Aksidenti kishte ndodhur në rrugën Cervino, përgjatë rrugës shtetërore 20 në Savigliano.
Gjatë vitit 2025, në rrugët e provincës Granda u regjistruan 37 viktima: 15 drejtues automjetesh, 15 motoçiklistë, 5 këmbësorë, një çiklist dhe drejtuesi i një furgoni. Muaji më tragjik ishte qershori me 8 viktima (4 motoçikleta, 3 automjete dhe 1 furgon), i ndjekur nga shtatori me 5 viktima, ndërsa janari dhe korriku shënuan nga 4 humbje jete secili.
Angazhimi i Provincës së Cuneos
Vetëm pak ditë më parë, faqet lokale të gazetës “La Stampa” i kushtuan hapësirë të gjerë problematikës së humbjeve të jetës në rrugë, duke reflektuar një fushatë të nisur prej më shumë se dhjetë vitesh nga Provinca. Që nga viti 1998, kur ka filluar monitorimi i këtij fenomeni, deri më 31 dhjetor 2025, numri total i viktimave ka arritur në 1918. Një shifër që përkon me popullsinë e një prej bashkive të vogla të provincës. Pikërisht në vitin 1998 u regjistrua edhe numri më i lartë i humbjeve: 138 viktima, ose një jetë e humbur çdo tre ditë.
Të dhënat e viteve të fundit (37 viktima në 2025, 33 në 2024, 29 në 2023, 47 në 2022, 48 në 2021 dhe 38 në 2020) tregojnë një prirje përgjithësisht në rënie krahasuar me fillimvitët 2000, por mbeten gjithsesi shqetësuese dhe nënvizojnë nevojën për vigjilencë dhe sensibilizim të vazhdueshëm.
“Çdo vit – ka deklaruar presidenti i Provincës, Luca Robaldo, në lidhje me statistikat e aksidenteve – edhe pse shifrat janë më të ulëta se në të kaluarën, është e dhimbshme t’i lexosh këto të dhëna. Nuk mund të lejojmë hapa pas: duhet të jemi gjithmonë më të pranishëm dhe më të vendosur. Sepse edhe një viktimë e vetme është shumë.”.
