Binjakët zgjidhin më në fund një çështje që ishte pezull, 3 shenjat me fat në dashuri për sot (sipas Paolo Fox)

Në publikimin e horoskopit të sotëm, këto janë tre shenjat që astrologu italian sugjeron se favorizohen më shumë në jetën sentimentale, jo në mënyrë abstrakte, por me zhvillime konkrete, rikthime ndjenjash, afrime dhe vendime të qarta.
1. Shigjetari – Rilindje e qartë në dashuri
Shigjetari është shenja më e favorizuar në dashuri këtë fundjavë. Yjet flasin për ringjallje të ndjenjave, sqarime dhe mundësi reale për të vendosur një drejtim të ri në një histori ekzistuese ose për të nisur diçka të re. Venusi është në pozicion të favorshëm dhe mbështet si lidhjet romantike ashtu edhe raportet që lindin nga miqësia.
Në terma konkretë:
Mund të ndodhë një rrëfim ndjenjash,
Një miqësi mund të kalojë në nivel tjetër,
Ka mundësi për dashuri të papritur, edhe “me shikim të parë”.
2. Peshqit – Emocione të forta dhe lidhje që forcohen
Peshqit përjetojnë një fundjavë ku dashuria është në qendër. Marrëdhëniet e duhura japin energji reale dhe ndikojnë pozitivisht edhe në aspektet e tjera të jetës.
Në terma konkretë:
Një lidhje ekzistuese forcohet dhe stabilizohet,
Ka takime domethënëse me persona që japin siguri emocionale,
Mund të merret një vendim i rëndësishëm për të ardhmen e një raporti.
Dashuria nuk është vetëm ndjenjë, por burim force dhe qartësie.
3. Binjakët – Avantazh emocional dhe iniciativa
Binjakët hyjnë në një fazë shumë pozitive për dashurinë, sidomos gjatë fundjavës. Ata kanë energji, guxim dhe dëshirë për të vepruar.
Në terma konkretë:
Favorizohen takimet dhe sqarimet,
Mund të nisë një lidhje e re mbi baza të forta komunikimi,
Kush është në çift, ka mundësi të zgjidhë një çështje të mbetur pezull.
Instinkti funksionon mirë dhe sjell rezultate. /noa.al
