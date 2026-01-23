A po afrohet fundi i luftës? SHBA, Ukraina dhe Rusia sot në tryezë për herë të parë në format trepalësh

Abu Dhabi, 23 janar 2026
Për herë të parë që nga nisja e luftës në Ukrainë, Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Ukraina do të zhvillojnë sot bisedime trepalëshe, një hap që shihet si test serioz për mundësinë e një zgjidhjeje politike pas gati katër vitesh konflikt të armatosur.
Takimi do të mbahet në Abu Dhabi, ku pritet të mblidhet grupi i përbashkët i punës për çështjet e sigurisë. Lajmi u konfirmua nga një ndihmës i lartë i Kremlinit, pas një takimi maratonë në Moskë mes presidentit rus Vladimir Putin dhe të dërguarve të presidentit amerikan Donald Trump.
Takim i gjatë në Moskë, sinjale për dialog
Putin zhvilloi bisedime që zgjatën rreth katër orë me të dërguarin amerikan për Lindjen e Mesme Steve Witkoff, dhëndrin e Trump Jared Kushner dhe Komisionerin e Shërbimit Federal të Blerjeve Josh Gruenbaum. Nga pala ruse ishin të pranishëm ndihmësi presidencial Yury Ushakov dhe përfaqësuesi për investimet Kirill Dmitriev.
Ushakov i cilësoi bisedimet si “përmbajtëse, konstruktive dhe jashtëzakonisht të sinqerta”, duke sinjalizuar një klimë më të hapur dialogu mes Moskës dhe Uashingtonit.
Rusia dërgon ekipin në Abu Dhabi
Sipas Ushakovit, ekipi rus në bisedimet trepalëshe do të udhëhiqet nga Admirali Igor Kostyukov, kreu i inteligjencës ushtarake ruse (GRU), i cili ka marrë udhëzime të drejtpërdrejta nga Putini dhe do të udhëtojë drejt Emirateve të Bashkuara Arabe në orët në vijim.
Paralelisht, Witkoff dhe Dmitriev pritet të zhvillojnë edhe një takim dypalësh për të diskutuar marrëdhëniet tregtare mes Rusisë dhe SHBA-së, një tjetër sinjal se dialogu nuk kufizohet vetëm te çështja e Ukrainës.
Çështja territoriale, pengesa kryesore
Kremlini e bëri të qartë edhe një herë se pa zgjidhjen e çështjes territoriale, një marrëveshje paqeje mes Moskës dhe Kievit mbetet e pamundur.
“Ne jemi të interesuar për një zgjidhje politike dhe diplomatike të krizës ukrainase. Por nëse kjo nuk arrihet, Rusia do të vazhdojë të përmbushë objektivat e saj në fushën e betejës, ku trupat ruse kanë iniciativën”, deklaroi Ushakov.
Trump optimist pas takimit me Zelenskyn
Një ditë më parë, presidenti amerikan Donald Trump u takua me homologun ukrainas Volodymyr Zelensky në margjinat e Forumit Ekonomik Botëror në Davos. Pas takimit, Trump shprehu optimizëm të kujdesshëm për arritjen e paqes, duke pranuar se çështja e kufijve mbetet “jashtëzakonisht e ndërlikuar”.
“Kishte momente kur Putini nuk donte marrëveshje dhe momente kur Zelensky nuk donte marrëveshje. Tani mendoj se të dy janë gati të bëjnë një marrëveshje”, tha Trump.
Takimi i sotëm në Abu Dhabi pritet të tregojë nëse ky optimizëm mund të përkthehet në hap konkret drejt përfundimit të luftës, apo nëse palët mbeten ende larg kompromisit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd