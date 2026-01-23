Horoskopi Paolo Fox – e premte, 23 janar 2026

Pasqyra astrologjike për të gjitha shenjat e zodiakut. Dashuri, punë, mirëqenie dhe fat.
Dashi
Je shenja më e fortë e ditës. Paolo Fox kishte paralajmëruar se pjesa e dytë e janarit do të ishte më e mirë se fillimi i muajit dhe kjo po konfirmohet. Ditët e para janë shoqëruar me turbullira të forta planetare, tensione dhe polemika që për disa ende nuk janë mbyllur. Ti je zakonisht ai që ndez shkëndijën, por sot duhet të kesh kujdes nga teprimet, sidomos në marrëdhëniet sentimentale dhe profesionale. Kohët e fundit gjithçka duket pak “mbi normë” dhe reagimet e forta mund të sjellin pasoja të panevojshme.
Reflektim dhe thellim:
Po rikuperon energji dhe vendosmëri, por disa tensione të fundit janë ende të pranishme. Brenda teje ekziston dëshira për të vepruar, për të reaguar dhe për të thënë hapur atë që mendon. Kjo mund të jetë çliruese, por fjalët dhe qëndrimet duhet të maten mirë, sidomos me njerëzit me të cilët punon ose jeton. Dita të vendos në qendër të vëmendjes, por kërkon vetëkontroll për të shmangur përplasjet që mund të lënë pasoja afatgjata.
Demi
Është momenti i duhur për të rishikuar financat dhe për të sistemuar llogaritë. Kjo vlen veçanërisht për ata që kanë një biznes apo kompani dhe që së fundmi mund të kenë marrë edhe lajme pozitive. Shkurti, sidomos pjesa e parë, do të jetë aktiv dhe këtë e di kush i ka ndjekur parashikimet: fillimisht vijnë zgjidhjet dhe fitoret, më pas zbatimi i strategjive të reja. Kërkohet guxim, por edhe shumë kujdes në menaxhimin e situatave delikate. Një rilindje është e mundur, por mbetet dilema: të vazhdosh apo jo një rrugë, të pranosh apo jo një projekt. Vendimet e mëdha është më mirë të shtyhen për në shkurt.
Reflektim dhe thellim:
Je në një fazë analize të thellë, sidomos në planin material dhe profesional. Edhe kur vijnë sinjale pozitive, ndjen nevojën të kuptosh nëse ia vlen të vazhdosh në një drejtim të caktuar. Dyshimet janë normale kur ndodhesh në një kryqëzim. Kjo periudhë të fton të vëzhgosh, të analizosh dhe të përgatitesh, pa u nxituar. Rilindja vjen përmes vetëdijes dhe durimit.
Binjakët
Energjia dhe guximi nuk të mungojnë, madje edhe në dashuri. Yjet favorizojnë takime dhe pasione që mund të çojnë drejt zgjidhjeve të rëndësishme. Kreativiteti yt nuk është gjithmonë i lehtë për t’u kuptuar nga të tjerët: idetë që sot duken të çuditshme, me kalimin e kohës rezultojnë të sakta dhe fituese. Në dashuri ke një avantazh të dukshëm, sidomos gjatë fundjavës.
Reflektim dhe thellim:
Je i shtyrë nga një energji e gjallë që të nxit të veprosh pa shumë hezitime. Idetë lindin shpejt dhe shpesh befasojnë rrethin tënd. Edhe nëse fillimisht nuk kuptohesh, koha të jep të drejtë. Në dashuri mund të guxosh më shumë dhe t’i besosh instinktit. Fundjava favorizon takime, sqarime dhe vendime që mund të kenë ndikim afatgjatë.
Gaforrja
Mos i humb nga vëmendja ndjenjat. Edhe pse mund të jesh shumë i fokusuar te puna ose te siguria materiale, dashuria mbetet një shtyllë kryesore në jetën tënde. Fundjava sjell rikthimin e një ndjenje. Dita e sotme është pak e zbehtë, por situata përmirësohet dukshëm të shtunën dhe sidomos të dielën. Nëse ka dikë që të intereson, shmang polemikat dhe afrohu me qetësi. Në mbrëmje mund të ndjesh një lodhje të lehtë.
Reflektim dhe thellim:
Edhe kur mendja është e përqendruar te çështjet praktike, zemra kërkon vëmendje. Emocionet kanë nevojë për hapësirë dhe kujdes. Tensionet e vogla të përditshme nuk duhet të të largojnë nga ajo që ndjen vërtet. Fundjava ndihmon në rikthimin e butësisë dhe harmonisë. Një qasje e thjeshtë dhe e sinqertë mund të përmirësojë shumë marrëdhëniet.
Luani
Mendoje këtë periudhë si një fazë kalimtare, ku duhet të qëndrosh në vëzhgim ose të veprosh vetëm për të hequr gjërat e panevojshme. Disa projekte kërkojnë rishikim për shkak të kundërshtimeve të forta planetare. Megjithatë, nga mesi i shkurtit e në vazhdim priten suksese të mëdha. Kjo e premte lë një shenjë pozitive dhe rrit dëshirën për mirëqenie. Shmang konfliktet të paktën deri në javën e parë të shkurtit.
Reflektim dhe thellim:
Edhe pse duket një periudhë me pak lëvizje, është shumë e rëndësishme. Të ndihmon të kuptosh çfarë duhet hequr dhe çfarë duhet forcuar. Pengesat aktuale shërbejnë për të përgatitur një rilindje më të fortë. Diplomacia është çelësi për të zgjidhur tensionet. Mos merr vendime të nxituara.
Virgjëresha
Kërkon qetësi, sidomos në dashuri. Pas një krize të kaluar, do të doje një marrëdhënie më të lehtë, por për një natyrë si e jotja kjo nuk është e thjeshtë. Karakteri yt i kujdesshëm dhe nevoja për qartësi e bëjnë të vështirë pranimin e situatave të paqarta. Historitë që lindin tani duhet të jenë të lira, të këndshme dhe pa probleme, me njerëz të sinqertë.
Reflektim dhe thellim:
Ke nevojë për marrëdhënie që nuk shtojnë stres. Pas tensioneve të kaluara, dëshiron lehtësi dhe transparencë. Nuk je i përshtatshëm për raporte të paqarta, sepse kjo ushqen pasiguri të panevojshme. Kjo periudhë të ndihmon të kuptosh qartë çfarë dëshiron dhe çfarë jo. Përzgjedhja e kujdesshme e njerëzve përreth është një formë mbrojtjeje për veten.
Peshorja
Kjo fundjavë nis në një mënyrë disi të çuditshme. E premtja lë gjurmë në jetën tënde, por sjell edhe disa tensione të panevojshme. Mund të shfaqen ankthë të vogla, sidomos nëse duhet të nisësh një projekt ose të përballesh me risi. Një lodhje e lehtë ndihet mes sot dhe nesër, ndërsa e diela do të jetë dukshëm më e mirë, veçanërisht për marrëdhëniet personale.
Reflektim dhe thellim:
Ndodhesh në një fazë ku risitë të stimulojnë, por njëkohësisht të lodhin. Përgjegjësitë të bëjnë më të ndjeshëm se zakonisht dhe mjafton pak për t’u ndier nën presion. Është e rëndësishme të mos kërkosh shumë nga vetja. Jepi vetes kohë për të vendosur dhe për të studiuar më mirë një projekt që pritet të ketë sukses mes shkurtit dhe marsit. Marrëdhëniet përmirësohen kur lë vend për spontanitet.
Akrepi
Lodhja ndihet dhe nuk ka arsye ta fshehësh. Kjo ditë mund të sjellë nervozizëm që duhet menaxhuar me kujdes. Projektet e mëdha nuk janë të bllokuara, por nëse kërkon përgjigje të menjëhershme në punë, ende duhet të luftosh. Prej kohësh po përpiqesh të rikthesh qetësinë dhe sot lodhja është edhe psikike, edhe fizike. Gjërat duhen bërë me ritëm më të qetë. Mund të jesh i angazhuar nga mëngjesi deri në mbrëmje. Suksesi ekziston, por duhet mbrojtur çdo ditë.
Reflektim dhe thellim:
Përgjegjësitë peshojnë dhe kërkojnë përpjekje të vazhdueshme. Edhe pse rezultatet nuk vijnë menjëherë, po ndërton diçka solide. Dita duhet menaxhuar pa e sforcuar veten. Dëgjo sinjalet e trupit dhe mendjes. Rendi dhe durimi janë strategjia më e mirë. Qetësia rikthehet kur mëson të dozosh energjitë dhe pritshmëritë.
Shigjetari
Kjo fundjavë i jep mundësi dashurisë të ringjallet. Nëse ka një person që të intereson ose dëshiron të vendosësh një pikë të qartë në një histori, është mirë të veprosh brenda dy javëve të para të muajit të ardhshëm. Për ty dashuria është njohje dhe miqësi. Jo të gjithë Shigjetarët e shohin martesën apo bashkëjetesën si etapa të detyrueshme. Yjet favorizojnë dialogun dhe emocionet. Për dashuritë e reja, Venusi është në pozicion të mirë: edhe një miqësi me ndjenja mund të jetë e këndshme. Nuk përjashtohen dashuritë e papritura.
Reflektim dhe thellim:
Ti i jeton ndjenjat në mënyrë të lirë dhe autentike. Marrëdhëniet rriten kur ka ndarje mendimesh dhe emocione me një person që të pëlqen vërtet. Nuk toleron imponime. Kjo fundjavë favorizon biseda të sinqerta dhe zgjedhje të ndjera. Është momenti i duhur për të kuptuar çfarë kërkon realisht nga një lidhje. Spontaniteti mbetet forca jote kryesore.
Bricjapi
Këtë ditë ndihet një peshë shpirtërore që ka nisur që në fillim të javës. Ndoshta sepse nuk ndalesh kurrë. Vlerat familjare janë shumë të rëndësishme për ty: ndihesh mirë kur e di se ke njerëz pranë që të duan. Nuk është e vërtetë që mendon vetëm për punën. Jep më të mirën kur ndihesh i mbështetur. Për këtë arsye nuk duhet t’i nënvlerësosh ndjenjat. Venusi ka qëndruar gjatë në shenjën tënde dhe shpresohet që janari të ketë sjellë emocione të sinqerta. Vazhdimi varet nga zgjedhjet e tua.
Reflektim dhe thellim:
Edhe pse je i fortë dhe i vendosur, ke nevojë për mbështetje emocionale. Puna e vetme nuk mjafton për të ruajtur ekuilibrin. Kur ndihesh i kuptuar dhe i mbrojtur, arrin rezultate më të mira. Kjo ditë të kujton rëndësinë e lidhjeve sentimentale që janë baza e suksesit tënd. Kultivimi i tyre të jep siguri dhe qetësi përballë sfidave.
Ujori
Të kam renditur mes shenjave më të favorizuara këtë javë dhe kjo fundjavë sjell më shumë lehtësi edhe në ndjenjat e zemrës. Duhet të kufizosh dëmet nga veprimet impulsive, sidomos nëse në të kaluarën ke shpenzuar më shumë seç duhet. Në punë beson në ide të mëdha, por jo gjithmonë merr mbështetjen e dëshiruar. Duhet të vazhdosh përpara dhe të besosh në veten tënde. Mundohu të zgjidhësh një çështje ligjore ose burokratike të lindur dy javët e fundit, ndoshta edhe me ndihmën e një specialisti.
Reflektim dhe thellim:
Ke ide të ndritura dhe një vizion ndryshe nga të tjerët, por kërkohet më shumë konkretësi në menaxhimin praktik. Shmangia e vendimeve impulsive ndihmon në ruajtjen e stabilitetit. Edhe nëse vlerësimi nuk ka ardhur ende, mos humb besimin te aftësitë e tua. Fundjava favorizon rikuperimin emocional dhe jetimin pozitiv të ndjenjave.
Peshqit
Kjo e premte premton mirë dhe fundjava është shumë e rëndësishme. Nuk është vetëm puna në qendër, por edhe dashuria, e cila për ty është thelbësore. Me Demin, Ujorin, Gaforren dhe Akrepin ke shpesh bashkëveprime pozitive; shtohet edhe Bricjapi. Me Binjakët dhe Shigjetarin, përkundrazi, mund të ketë tensione. Nëse dëshiron të bësh një propozim pune ose të konfirmosh një marrëveshje, dy muajt e ardhshëm do të jenë vendimtarë. Jetoje fundjavën në mënyrë pozitive dhe qëndro pranë njerëzve që do.
Reflektim dhe thellim:
Ndihesh më i përfshirë dhe më i lidhur me gjithçka që të rrethon. Dashuria mbetet prioritet dhe ndikon drejtpërdrejt edhe në aspektin praktik. Marrëdhëniet e duhura të japin energji, ndërsa ato më të ndërlikuara kërkojnë ekuilibër. Kjo fundjavë është ideale për të forcuar lidhjet e sinqerta dhe për të parë përpara me besim. Mundësitë profesionale po rriten dhe me shumë gjasa je tashmë duke punuar për një projekt që do të marrë më shumë rëndësi në dy muajt në vijim.
