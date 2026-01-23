Miliona amerikanë përgatiten për një stuhi akulli potencialisht katastrofike. Ja çfarë tregojnë shifrat

Miliona banorë në Shtetet e Bashkuara, nga New Mexico deri në Karolinat, po përgatiten për një stuhi akulli që meteorologët e cilësojnë si potencialisht shumë të rrezikshme. Parashikohet që fenomeni të shkaktojë dëme në pemë dhe linja elektrike, duke lënë pa energji elektrike zona të tëra për disa ditë. Ndërkohë, qytete të mëdha si Uashingtoni, Filadelfia, Nju Jorku dhe Bostoni pritet të përballen me reshje të dendura bore që mund ta bëjnë qarkullimin shumë të vështirë ose pothuajse të pamundur.
Sipas Shërbimit Kombëtar të Motit, rreth 160 milionë njerëz, gati gjysma e popullsisë së SHBA-së, janë nën paralajmërime dhe alarme të ndryshme për këtë stuhi dimërore. Zonat e prekura shtrihen nga Arizona dhe Montana në perëndim, deri në Karolinat dhe Maine në lindje.
Stuhia pritet të nisë të premten dhe të zgjasë gjatë gjithë fundjavës, duke sjellë reshje të mëdha bore, shi të ngrirë dhe breshër. Meteorologët paralajmërojnë se një masë e madhe lagështie atmosferike mund të kalojë mbi Teksas dhe shtetet e Bregut të Gjirit, për të vijuar më pas drejt Xhorxhias, Karolinave dhe verilindjes së vendit.
“Në qytetet kryesore përgjatë korridorit I-95, nga Uashingtoni deri në Boston, sasia e borës mund të arrijë deri në një metër,” bëjnë të ditur parashikuesit, të cilët shprehen gjithnjë e më të sigurt se stuhia do të godasë drejtpërdrejt zonat urbane.
Në veçanti për rajonin e Uashingtonit dhe Baltimores, autoritetet meteorologjike theksojnë se kombinimi i borës së rëndë, akullit dhe temperaturave shumë të ulëta për një periudhë të gjatë përbën rrezik serioz për jetën dhe pronën në pothuajse të gjithë zonën.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd