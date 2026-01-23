Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Parashikimi i motit për sot në Shqipëri
Transmetuar më 23-01-2026, 01:06

Për ditën e premte, vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme, raporton noa.al duke cituar Shërbimin Meteorologjik Ushtarak.

Moti do të karakterizohet nga vranësira të shoqëruara me intervale të herëpashershme kthjellimesh.

Gjatë ditës priten reshje shiu të dobëta dhe të përkohshme kryesisht në ultësirën perëndimore dhe zonat bregdetare, ndërsa lokalisht nuk përjashtohen shtrëngata afatshkurtra.

Era do të fryjë nga verilindja në juglindje me shpejtësi mesatare rreth 5 m/s, ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe në zonat luginore ajo mund të arrijë shpejtësi deri në 10 m/s.

Në det parashikohet valëzim i lehtë, i forcës 1 deri në 3 ballë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...