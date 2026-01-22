Zodiaku Ekstrem: Gjërat që duhen dhe nuk duhen bërë për shenjat e zodiakut sot [E premte 23.01.2026]

Lumturia arrihet përmes një qëndrimi më stoik dhe më të distancuar ndaj jetës. Mosmarrëveshje të vjetra, mundësi të reja që shfaqen, tensione në marrëdhënie, reagime të tepruara, frymë krijuese dhe ndryshime në prag.
Do’s dhe Don’ts e sotme për shenjat vijnë për të vënë rregull, si në gjërat rreth teje, ashtu edhe tek vetja jote.
Rubrika “Zodiaku Ekstrem” është këtu. Kush e përballon, le ta lexojë.
Nga astrologia Angjeliki Manousaki
Dashi
DO’s:
Ruaje qetësinë për të qenë më i drejtpërdrejtë dhe më i fokusuar në çdo gjë që bën. Ndrysho diçka, rregullo detajet dhe sistemo gjithçka që duhet. Shfrytëzo faktin që dita është pa presion. Mund të lëvizësh në çdo drejtim që dëshiron, por në mënyrë më diskrete dhe prapa skenës.
DON’Ts:
Mos e injoro instinktin, sepse është i vetmi që të shpëton kur të kapin dyshimet. Mos mendo se je në rrugë pa dalje – ka mundësi përmes ndryshimeve. Mos u rëndo psikologjikisht, sepse miqtë që besojnë te ti janë aty për të të mbështetur, mjafton t’i lejosh. Mos u bëj i ashpër apo impulsiv.
Demi
DO’s:
Qëndro social edhe sot, tako njerëz të rinj dhe afrohu me rrethin tënd. Analizo me kujdes çështjet profesionale, por edhe objektivat personale. Vendos vulën tënde personale në gjithçka që bën dhe shto krijimtari.
DON’Ts:
Mos hezito të marrësh distancë dhe të punosh më individualisht, nëse e ndjen të nevojshme. Mos lejo askënd të ndërhyjë në planet dhe lëvizjet e tua. Ji më vëzhgues dhe dallo çfarë të bën mirë dhe çfarë jo. Mos u merr me gjëra të parëndësishme nëse dëshiron të përmirësosh imazhin tënd.
Binjakët
DO’s:
Merri vendimet qartë dhe bëji lëvizjet profesionale konkrete. Ndrysho qëndrim dhe sjellje sapo të mësosh disa gjëra – mbaj sytë dhe veshët hapur. Realizo përfundimisht disa ide që i ke menduar prej kohësh. Zvarritja nuk është zgjidhje.
DON’Ts:
Mos e neglizho instinktin, sepse sot konfirmohen shumë dyshime. Mos u mbyll në shtëpi. Dil, bëhu më social – edhe një kafe e thjeshtë mund të sjellë mundësi. Mos hezito të ndryshosh qasje dhe mënyrë të menduari.
Gaforrja
DO’s:
Shfrytëzo optimizmin për t’i parë gjërat qartë, pa teprime apo iluzione. Ji konkret në planet e tua dhe shto krijimtari për rezultate më të mira. Dëgjo sugjerimet e njerëzve përreth.
DON’Ts:
Mos i shpërfill alternativat që të ofrohen. Mos i neglizho çështjet profesionale dhe mbi të gjitha mos i përziej ato me çështjet sentimentale – është gabim i madh. Në financa ka zhvillime pozitive. Mos ki frikë të përballesh me frikërat e tua, sepse janë më të menaxhueshme nga sa mendon.
Luani
DO’s:
Dëgjo instinktin për të lexuar përtej fjalëve – jo gjithçka është ashtu si duket. Vendosi punët në prioritet dhe mbylli çështjet e hapura, sepse sot zgjidhen lehtë. Ka mundësi të mira në punë.
DON’Ts:
Mos hezito të flasësh me persona më me përvojë për të përmirësuar marrëdhëniet. Mos lejo që tensioni të rritet. Mos ki frikë nga ndryshimet që lidhen me njerëzit e rëndësishëm për ty.
Virgjëresha
DO’s:
Meqë klima në marrëdhënie përmirësohet, shfrytëzoje për të vendosur kufij dhe për t’i vënë gjërat në vend. Shkëmbim mendimesh, hapje mendore dhe dëgjim i instinktit. Bëhu krijues me njerëzit e duhur.
DON’Ts:
Mos u stres nga ndryshimet. Fokusohu te çështjet personale dhe financiare, pa dhënë llogari askujt. Mos hezito të ndryshosh prioritetet e përditshme nëse është e nevojshme.
Peshorja
DO’s:
Merr frymë thellë – programi sot ecën lehtë. Fokusohu te çështjet personale që të stresojnë. Përdor humorin për të gjetur zgjidhje dhe për të qetësuar situatat.
DON’Ts:
Nëse ke tension, shkarkoje duke u marrë me punë shtëpie. Në dashuri, mos hezito të ndryshosh kushtet – është momenti i duhur. Mos u merr me të gjithë, sepse jo të gjithë e meritojnë.
Akrepi
DO’s:
Shijoje atmosferën e bukur të ditës. Në dashuri, afroju personit që të intereson në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të sinqertë. Shprehu lirshëm dhe dëgjo këshillat që të jepen. Analizo ndjenjat e tua.
DON’Ts:
Mos lër asgjë pas dore dhe mos vepro pa organizim. Mos lejo asgjë të të largojë nga plani dhe objektivat e tua. Mos i mbaj ndjenjat brenda, sepse mund të shpërthejnë papritur.
Shigjetari
DO’s:
Ruaje humorin e mirë, sepse ndikon pozitivisht në punë. Mbylli edhe detajet më të vogla të hapura. Vendos rregull në punët e shtëpisë dhe sqaro gjithçka me njerëzit përreth.
DON’Ts:
Mos u rëndo psikologjikisht nga ndryshime të papritura. Shpreh ndjenjat për të mos u ndikuar prej tyre. Mos hezito të ndryshosh mënyrën e sjelljes.
Bricjapi
DO’s:
Shfrytëzo faktin që gjithçka është e qartë sot. Lëri idetë të dalin në pah – kjo krijon kushte të reja për përparim. Në dashuri, ka njohje të reja.
DON’Ts:
Mos e humb fokusin nga qëllimi. Mos neglizho shtëpinë dhe detyrimet atje. Fol hapur me të tjerët për ndjenjat e tua dhe mos u dembel për ndryshimet financiare që duhen bërë.
Ujori
DO’s:
Shfrytëzo humorin e mirë dhe merru me disa gjëra njëherësh. Rregullo financat dhe tregohu më i butë në fjalë e veprime. Nxirr idetë në tavolinë – mund të funksionojnë.
DON’Ts:
Mos lejo luhatjet e humorit të ta prishin ditën. Fol hapur për gjithçka që të shqetëson. Ji kërkues, por pa u imponuar. Mos i shty situatat me zor.
Peshqit
DO’s:
Klima përmirësohet dhe gjithçka rrjedh qetë. Shpreh idetë, organizohu mirë dhe dëgjo instinktin e fortë sot. Shfrytëzo lidhjet, sepse ka mundësi reale.
DON’Ts:
Mos ki frikë nga rreziqet, por mos zbulo gjithçka. Vepro edhe pak prapa skenës. Mos neglizho shëndetin, sidomos atë mendor. Mos i shty gjërat me forcë – lëri të rrjedhin natyrshëm.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd