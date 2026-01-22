Witkoff dhe Kushner mbërrijnë në Moskë, shtrëngim i ngrohtë duarsh – nisën bisedimet me Putin

Moskë, 22 janar 2026
Steve Witkoff, i dërguari special i presidentit amerikan Donald Trump, dhe Jared Kushner, dhëndri i presidentit, kanë mbërritur në Moskë, ku janë pritur me një atmosferë të ngrohtë dhe të dukshme në publik. Avioni që transportonte dy zyrtarët amerikanë u ul në Aeroportin e Vnukovos, ndërsa në pamjet e publikuara është vënë re një shtrëngim i ngrohtë duarsh mes Witkoff dhe Kushner.
Sipas mediave ruse, Witkoff dhe Kushner kanë nisur menjëherë bisedimet me udhëheqësin rus, Vladimir Putin, në një kohë kur tensionet në lidhje me luftën në Ukrainë mbeten të larta. Zyrtarët amerikanë pritet të diskutojnë për mundësitë e ndërmjetësimit dhe për hapësirat e një zgjidhjeje diplomatike, ndërsa qëndrimet e palëve kanë mbetur të ndryshme për çështjet kyçe të konfliktit.
Dy përfaqësuesit amerikanë ishin gjithashtu pjesë e takimit në Forumin Ekonomik Botëror në Davos, ku diskutimet për sigurinë dhe paqen në Evropë kanë qenë në qendër të axhendës.
Ky vizitë e tyre në Moskë vjen në një moment të rëndësishëm për skenën ndërkombëtare, ndërsa bisedimet me Putin pritet të shërbejnë si një indikator i mundësive të një qasjeje të re diplomatike nga administrata amerikane.
