“Zgjodha vajzën me lejen e babait”/ Berisha komenton mungesën e Ramës në Davos: Trump nuk e donte atje

Tiranë, 22 janar 2026
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka komentuar në emisionin “Opinion” mungesën e kryeministrit Edi Rama në Forumin e Davosit, duke hedhur dyshime se udhëtimi është anuluar për shkak të një vendimi të presidentit amerikan, Donald Trump.
Berlsha deklaroi se Rama ishte bërë gati të udhëtonte drejt Davosit pas darkës me Ivanka Trump në Vlorë, por udhëtimi u ndërpre në mënyrë të papritur.
“Ai darkonte me zonjën Kushner dhe do merrte avionin. Për një orë e gjysmë do shkonte në Davos. Por, besoj se Trump nuk donte që Rama të ishte në Davos”, tha Berisha, duke theksuar se ky vendim është i papritur dhe i papërballueshëm për kryeministrin shqiptar.
Berlsha gjithashtu e përshkroi kryeministrin Rama si “armikun numër një të shqiptarëve”, duke shtuar se mungesa e tij në Davos është një zhvillim i papritur dhe i pazakontë.
Çështja e ‘zgjedhjes së vajzës’ dhe deklarata e Ramës
Komentet e Berishës erdhën pas deklaratës së Ramës se ishte “zgjedhur vajza me lejen e babait”, një referencë që ka ngjallur debat në publik. Berisha nuk u ndal në detaje, por nënkuptoi se vendimi i Ramës për të mos shkuar në Davos lidhej me këtë marrëdhënie dhe me përplasjen e tij me administratën amerikane.
Në një moment të intervistës, Berisha theksoi se udhëtimi ishte planifikuar dhe i organizuar, por diçka e papritur e ndaloi atë në momentin e fundit.
Kjo deklaratë vjen në një periudhë kur marrëdhëniet mes zyrtarëve shqiptarë dhe administratës amerikane janë në vëmendje të mediave, ndërsa mungesa e kryeministrit në Davos ngjalli spekulime dhe reagime politike në Tiranë.
