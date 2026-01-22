Njihuni me rafinerinë zvicerane që prodhon lingotat e arit: sasi rekord dhe vlera miliona dollarë në një ndërtesë të zakonshme

Castel San Pietro, Zvicër, 22 janar 2026
Në një ndërtesë industriale të zakonshme në qytetin e vogël të Castel San Pietro në Kantonin Ticino të Zvicrës, fshihet një nga qendrat më të rëndësishme të industrisë globale të arit. Rafineria MKS PAMP, e cila është pjesë e një grupi prej gjashtë rafinerish zvicerane, përpunon arin bruto nga minierat e gjithë botës dhe e transformon në ar të pastër, të njohur në tregun global si lingotat e arit.
Sasia e arit në “hije” dhe vlera e tij e jashtëzakonshme
Aktiviteti i rafinerisë është intensifikuar në javët e fundit, pas rritjes së çmimit të arit që ka arritur nivele rekord për shkak të tensioneve gjeopolitike. Përmes kësaj rafinerie kalojnë sasi të mëdha ari, që më pas shkojnë për industrinë e bizhuterive, bankat dhe bankat qendrore. Në këtë impiant prodhohen edhe lingotat e famshme të arit, që shiten në tregun ndërkombëtar.
Një lingot standard i arit, që peshon mbi 12 kilogramë, vlerësohet rreth 1.5 milionë euro. Vetëm 21 lingota të vendosura mbi një paletë kapin një vlerë prej më shumë se 31 milionë eurosh, një pasuri e jashtëzakonshme e përmbledhur në një hapësirë minimale.
Procesi i rafinimit dhe punonjësit
Në fabrikë punojnë rreth 300 persona në tre turne, gjashtë ditë në javë. “Këtu përpunojmë kryesisht ar, argjend dhe metale të grupit të platinit”, shpjegon drejtori menaxhues i impiantit, Phaedon Stamatopoulos. Lënda e parë vjen nga minierat në formë të metalit gjysmë të përpunuar, por edhe nga burime dytësore si banka, kompani tregtare dhe materiale të ricikluara nga industria e bizhuterive.
Procesi i rafinimit nis nga blloqe prej 150 kilogramësh, të cilat përmes shkrirjes dhe trajtimeve kimike dhe elektrike shndërrohen në ar pothuajse të pastër. Në fund, ari merr forma të ndryshme, nga lingotat mikroskopike prej një grami, me vlerë rreth 150 euro, deri te lingoti standard.
Zvicra, qendra e arit në botë
Industria e përpunimit të arit është jetike për ekonominë zvicerane. Në vitin 2024, pothuajse një e treta e eksporteve të Zvicrës përbëhej nga ari dhe metale të çmuara, duke tejkaluar industrinë farmaceutike dhe duke qenë katër herë më e madhe se industria e orëve. Rreth 25% e arit botëror kalon çdo vit përmes Zvicrës, duke e bërë vendin një nga qendrat kryesore të tregtisë globale të këtij metali.
Rritja e investimeve dhe platforma Gold Avenue
Rritja e fortë e çmimit të arit ka zgjeruar edhe bazën e investitorëve. Ari, i konsideruar tradicionalisht si aset i qëndrueshëm dhe mbrojtës, është kthyer në një mundësi fitimi, duke tërhequr investitorë të vegjël. Përmes platformës Gold Avenue, e lidhur me MKS PAMP, çdo person mund të blejë edhe një gram ar, ta ruajë në kasafortë ose ta marrë në shtëpi.
Transaksionet në platformë janë rritur me 80% vetëm gjatë vitit të fundit, ndërsa 40% e tyre vijnë nga investitorë italianë. Aktualisht, kompania administron rreth 650 milionë euro pasuri në ar për llogari të klientëve të saj, një e treta e të cilëve janë qytetarë italianë.
Pavarësisht se ndodhet pas ndërtesave të padukshme dhe të sigurta të Zvicrës, ari vazhdon të mbetet një nga asetet më të fuqishme dhe më të kërkuara në botë.
