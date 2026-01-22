Bordi i Paqes, Osmani: Rama ishte i ftuar, nuk e di arsyen pse nuk udhëtoi

Tiranë, 22 janar 2026
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, është pyetur gjatë një lidhjeje të drejtpërdrejtë në emisionin “Top Story” për arsyen pse Shqipëria nuk ishte e përfaqësuar në nënshkrimin e Kartës së Bordit të Paqes në Davos. Osmani tha se kryeministri Edi Rama ishte i ftuar personalisht nga presidenti amerikan Donald Trump si një nga shtetet themeluese, por ajo nuk e di arsyen e saktë pse ai nuk udhëtoi drejt Zvicrës.
“Unë e di që kryeministri Rama ka qenë i ftuar sepse ka qenë një ndër të ftuarit e parë si shtet themelues. Dua ta falënderoj për bashkëpunimin që kemi pasur gjatë kësaj periudhe. Pse nuk ka arritur të udhëtojë kryeministri, besoj duhet të pyesni atë, sepse orët e fundit nuk kemi komunikuar, por e di që ka qenë i ftuar”, u shpreh Osmani.
Deklarata e saj vjen pas nënshkrimit të Kartës së Bordit të Paqes nga presidenti amerikan Donald Trump dhe nga përfaqësues të disa vendeve të tjera, ku Kosova ishte një prej shteteve të pranishme. Më herët, Shqipëria ishte përmendur si një prej vendeve që u bashkuan me këtë nismë, por mungesa e përfaqësimit zyrtar në Davos ka ngritur pyetje dhe debate në opinionin publik.
Osmani shtoi se, edhe pse nuk kishte komunikuar në orët e fundit me kryeministrin Rama, ajo e dinte se ai ishte i ftuar dhe se bashkëpunimi mes vendeve ishte i mirë gjatë kësaj periudhe. Për arsyet e mungesës së tij, ajo sugjeroi që pyetjet të drejtohen direkt tek zyrat e qeverisë shqiptare.
