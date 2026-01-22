Vuçiç: Bordi i Paqes e ka ndarë Evropën, disa thonë se është një organ paralel i OKB-së

SERBI- Presidenti serb Aleksandar Vuçiç tha sot se Këshilli i Paqes, i cili u krijua sot në Davos, e ka ndarë më tej Evropën duke nënshkruar Kartën. Vuçiç tha gjithashtu se nuk është i sigurt se çfarë do të thotë kjo këshillë për të gjithë botën.
"Vendet ose nuk marrin pjesë ose nuk votojnë për të. Disa thonë se është një organ paralel i OKB-së. Kina ka thënë vetëm se ka marrë një ftesë, Franca, Gjermania, Italia… Askush nuk po merr pjesë. Do të shohim se kush do të dërgojë trupa atje, kush do të marrë pjesë", u tha presidenti gazetarëve në Davos.
Mediat e huaja shkruajnë se Këshilli i Paqes, i cili u formua me iniciativën e presidentit amerikan Donald Trump, fillimisht kishte për qëllim të bashkonte një grup të vogël udhëheqësish botërorë për të mbikëqyrur një armëpushim në Gaza, por është shndërruar në një këshill që do të zgjidhte konfliktet e tjera botërore.
Në nënshkrim morën pjesë edhe udhëheqës ose diplomatë të lartë nga disa vende, duke përfshirë ministrin e Jashtëm të Arabisë Saudite Princin Faisal bin Farhan, presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev, kryeministrin armen Nikol Pashinyan, presidentin paraguaian Santiago Peña dhe presidentin kazak Qassem-Jomart Tokayev.
Rreth 35 vende kanë rënë dakord të nënshkruajnë projektin, tha një zyrtar i lartë i administratës, dhe 60 vende janë ftuar të bashkohen. Disa aleatë kryesorë të SHBA-së deri më tani kanë refuzuar t’i bashkohen Këshillit të Paqes, duke përfshirë Francën, Britaninë, Norvegjinë, Slloveninë dhe Suedinë.
Zyrtarët francezë kanë theksuar se ndërsa mbështesin një plan paqeje për Gazën, ata janë të shqetësuar se Këshilli i Paqes mund të përpiqet të zëvendësojë Kombet e Bashkuara si vendi kryesor për zgjidhjen e konfliktit.
Kanadaja, Rusia, Ukraina, Kina, Italia dhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian gjithashtu nuk i janë përgjigjur ende ftesave të Trump për t’u bashkuar me këshillin. Në ceremoninë në Davos morën pjesë disa burra shteti botërorë, duke përfshirë kryeministrat e Hungarisë, Bullgarisë, Armenisë, Pakistanit dhe Katarit, presidentët e Argjentinës dhe Indonezisë, si dhe ministrat e jashtëm të Turqisë dhe Arabisë Saudite.
