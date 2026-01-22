Dallgë sa katër kate pallati! Moti i keq ‘gjunjëzon’ Italinë! 1 miliard euro dëme vetëm në Siçili

Itali, 22 janar 2026
Italia po përballet me pasoja të rënda nga vala e motit ekstrem që ka përfshirë disa rajone të vendit, duke shkaktuar dëme të mëdha ekonomike dhe shkatërrime në infrastrukturë. Vetëm në Siçili, kostoja e dëmeve të shkaktuara nga stuhitë dhe reshjet e dendura vlerësohet në rreth 720 milionë euro, ndërsa bilanci total në nivel kombëtar pritet të afrohet me 1 miliard euro.
Guvernatori i Siçilisë, Renato Schifani, njoftoi shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme për shkak të fatkeqësive natyrore, një vendim që mundëson shpërndarjen e menjëhershme të 70 milionë eurove për të përballuar nevojat më urgjente të krijuara nga moti i keq.
Situatë alarmante raportohet edhe në Sardenjë, ku presidentja e rajonit, Alessandra Tode, deklaroi se dëmet arrijnë në qindra milionë euro. Ajo ka kërkuar takime urgjente me qeverinë në Romë për të siguruar mbështetjen financiare të nevojshme. Sipas autoriteteve lokale, reshjet e pandërprera dhe dallgët e fuqishme kanë shkaktuar dëme serioze edhe në pasurinë arkeologjike të ishullit.
Gjendja më shqetësuese u regjistrua në Kalabri, ku brigjet e Detit Jon u përballën me valë gjigante deri në nëntë metra të larta. Kreu i Mbrojtjes Civile të Kalabrisë, Fabio Ciciliano, theksoi se “kjo është një lartësi ekuivalente me një ndërtesë apartamentesh me katër kate”.
Sipas tij, stuhia u shoqërua edhe me erëra që kaluan shpejtësinë 110 kilometra në orë, duke përkeqësuar ndjeshëm dëmet në zonat bregdetare, rrugë, porte dhe infrastrukturë publike. Autoritetet italiane vijojnë vlerësimin e situatës, ndërsa frika për pasoja të mëtejshme mbetet e lartë nëse kushtet e motit ekstrem vazhdojnë edhe ditët në vijim.
