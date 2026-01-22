Ursula e pamposhtur! I reziston për të katërtën herë në 7 muaj mocionit të mosbesimit në Parlamentin Europian

BRUKSEL- Parlamenti Europian të enjten hodhi poshtë me shumicë dërrmuese një mocion mosbesimi kundër Presidentes së Komisionit Europian, Ursula von der Leyen. Konkretisht, 565 nga 720 eurodeputetë morën pjesë në votim. Vetëm 165 votuan në favor të rrëzimit të Komisioneres, ndërsa 390 votuan kundër mocionit dhe 10 abstenuan. Von der Leyen nuk ishte në Strasburg në kohën e votimit.
Mocioni i mosbesimit u paraqit nga grupi politik i ekstremit të djathtë Patriotët për Evropën, i cili akuzoi Presidentes e Komisionit dhe të gjithë komisionerët për mënyrën se si e trajtuan marrëveshjen tregtare midis BE-së dhe Mercosur-it. Sipas raportuesve të mocionit, marrëveshja minon fermerët evropianë, duke hapur – siç argumentuan ata – tregun evropian ndaj konkurrencës së padrejtë.
Përpjekje të përsëritura pa rezultat
Kjo është iniciativa e katërt e tillë në shtatë muajt e fundit, pasi tre mocione të mëparshme të mosbesimit ishin refuzuar gjithashtu. Pragu relativisht i ulët i kërkuar për të filluar procedurën 72 nënshkrime nga një total prej 720 eurodeputetësh ka lehtësuar përpjekjet e përsëritura për të vënë në pikëpyetje ekzekutivin evropian, por pa asnjë shans real për sukses.
Debati mbi propozimin, i cili i parapriu votimit të hënën, u mbajt në një sallë pothuajse të zbrazët, pasi një pjesë e madhe e eurodeputetëve zgjodhën ta bojkotonin atë, duke protestuar kundër lëvizjeve të përsëritura siç i karakterizuan ata pretencioze të së djathtës ekstreme dhe të majtës ekstreme. Edhe kreu i Patriotëve për Evropën, Jordan Bardella, mungonte në procedura
