Kush është djali shqiptar që vdiq në lule të rinisë në Itali

Aksidenti fatal në Cuneo, Itali: identifikohet viktima, ka humbur jetën 20-vjeçari nga Shqipëria, Klaudio Gjoka
Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur pasditen e sotme, të enjten 22 janar, përgjatë rrugës shtetërore 589, në zonën e Staffarda, në territorin e komunës së Revello, rajoni Cuneo në Itali.
Në përplasjen mes një automjeti të lehtë dhe një mjeti të tonazhit të rëndë ka humbur jetën një i ri 20-vjeçar.
Viktima është identifikuar si Klaudio Gjoka, i lindur në vitin 2005, me origjinë shqiptare dhe banues në Saluzzo, Itali, raporton noa.al.
I riu ndodhej në drejtimin e makinës në momentin e aksidentit. Pavarësisht ndërhyrjes së menjëhershme të shërbimit mjekësor emergjent 118, përpjekjet për ta mbajtur në jetë kanë rezultuar të pasuksesshme.
Si pasojë e ngjarjes, segmenti i rrugës shtetërore 589 është mbyllur përkohësisht për qarkullimin, ndërsa trafiku është devijuar në rrugë alternative lokale.
Në vendngjarje ndodhen ekipet e Anas, shërbimet e urgjencës, zjarrfikësit dhe forcat e rendit, të cilët po punojnë për menaxhimin e situatës dhe rikthimin sa më të shpejtë të normalitetit në qarkullim.
Autoritetet po vijojnë hetimet për të sqaruar rrethanat e sakta të aksidentit. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd