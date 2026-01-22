Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Formulë qumështi për foshnje tërhiqet nga tregu pas dyshimeve për ndotje bakteriale
Transmetuar më 22-01-2026, 17:52

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (AKU) ka urdhëruar tërheqjen e menjëhershme nga tregu të një sasie të formulës për foshnje “NAN 1 OPTIPRO” 800 gram, pas sinjalizimeve për një rrezik të mundshëm shëndetësor.

Sipas njoftimit zyrtar, masa është marrë pas informacionit të përcjellë nga kompania importuese në Shqipëri, në vijim të një vendimi paraprak të marrë nga prodhuesi Nestlé. Ky i fundit ka njoftuar për praninë e bakterit cereulide në ambientet e prodhimit në Holandë, duke e cilësuar tërheqjen si një veprim parandalues.

Produkti i prekur i përket lotit: NAN 1 OPTIPRO 800 g, me kod L 51230346AE dhe datë skadence 30/05/2027.

Pas kontrolleve në terren dhe verifikimit të gjurmueshmërisë, AKU bën me dije se është bllokuar e gjithë sasia e produktit, si ajo e mbetur në magazina ashtu edhe ajo e kthyer nga tregu. Produkti do të asgjësohet ose do të rikthehet në vendin e origjinës, sipas procedurave ligjore në fuqi.

Autoritetet sqarojnë gjithashtu se në pikat e shitjes ku ky produkt ka qenë i disponueshëm, është afishuar njoftimi informues për konsumatorët, me qëllim garantimin e transparencës dhe sigurisë ushqimore.

