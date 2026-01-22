Bardhi shpjegon arsyet pse Rama mungoi në votimin për Bordin e Paqes?

Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, ka reaguar në rrjetet sociale lidhur me mungesën e kryeministrit Edi Rama në momentin e votimit të marrëveshjes për aderimin e Shqipërisë në Bordin e Paqes.
Sipas Bardhit, Rama u largua nga salla e Kuvendit pas fjalimit të tij dhe nuk mori pjesë në votim, çka, sipas opozitës, tregon mungesë besimi real ndaj marrëveshjes dhe ndaj iniciatorit të saj, presidentit amerikan Donald Trump.
Bardhi pretendon se largimi i kryeministrit nuk kishte asnjë arsye shtetërore, por lidhej me qëndrimin personal të Ramës ndaj Trump-it, si dhe me përpjekjen për të përdorur marrëveshjen si një skenë politike për sulme ndaj opozitës dhe institucioneve të drejtësisë.
Sipas tij, Rama e shfrytëzoi debatin parlamentar për të mbrojtur figura të përfshira në çështje hetimore dhe për të devijuar vëmendjen nga mungesa e tij në Forumin Ekonomik Botëror në Davos, duke e kthyer një çështje të politikës së jashtme në instrument të konfliktit të brendshëm politik.
Në reagimin e tij, Bardhi thekson se Partia Demokratike e votoi marrëveshjen për Bordin e Paqes si shenjë mbështetjeje për partneritetin strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa mungesa e Ramës në votim, sipas tij, dëshmon një kontrast mes retorikës dhe veprimeve konkrete.
“Sipas opozitës, vullneti i vërtetë politik nuk matet me fjalime, por me pjesëmarrje dhe votë”, përfundon reagimi i Bardhit.
