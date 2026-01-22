Mbretëria e Bashkuar nuk i bashkohet Bordit të Paqes së Trump, shkak Putin

Mbretëria e Bashkuar nuk i bashkohet Bordit të Paqes së Trump
Mbretëria e Bashkuar nuk do të nënshkruajë për momentin “Bordin e Paqes” të propozuar nga presidenti amerikan, Donald Trump, për shkak të shqetësimeve mbi pjesëmarrjen e mundshme të presidentit rus, Vladimir Putin.
Sekretarja e Jashtme britanike, Yvette Cooper, tha për BBC-në se Mbretëria e Bashkuar ishte ftuar të bashkohej me bordin gjatë një ceremonie në Forumin Ekonomik Botëror në Davos, por “nuk do të jemi një nga nënshkruesit sot”.
Ajo theksoi se bëhet fjalë për një “tratativë ligjore që ngrit çështje më të gjera” sesa fokusi fillestar i iniciativës për përfundimin e luftës Izrael–Hamas në Gaza.
Shtetet që kanë konfirmuar pjesëmarrjen janë Arabia Saudite, Turqia, Egjipti dhe Izraeli. Në Davos, Trump deklaroi se Vladimir Putin kishte pranuar ftesën për t’u bashkuar, por Kremlini nuk e ka konfirmuar këtë dhe ka deklaruar se po shqyrton ende ofertën.
Cooper nënvizoi se Mbretëria e Bashkuar mbështet planin 20-pikësh të Trump për paqen në Gaza dhe do të marrë pjesë në fazën e dytë të procesit, por nuk mund të bëhet nënshkruese në këtë fazë për shkak të shqetësimeve mbi rolin e Rusisë dhe mungesën e sinjaleve konkrete për angazhim të Putinit në përfundimin e luftës në Ukrainë.
Ndërkohë, marrëdhëniet SHBA–MB kanë njohur tensione pas kërcënimeve të Trump për vendosjen e tarifave ndaj vendeve evropiane në lidhje me Groenlandën, të cilat duket se janë pezulluar pas bisedimeve me NATO-n.
Cooper e mirëpriti këtë tërheqje dhe e përshkroi si një hap pozitiv për sigurinë në Arktik.
Takimi mes Donald Trump dhe presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky pritet të zhvillohet të enjten në Davos, ndërsa bisedimet për përfundimin e luftës në Ukrainë vijojnë.
