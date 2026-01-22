Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kur Amerika udhëheq, paqja është gjithmonë më e sigurt, thotë Presidentja Osmani pas takimit me Trump
Transmetuar më 22-01-2026, 16:18

Vjosa Osmani nënshkruan Kartën e Bordit të Paqes në Davos, krah SHBA-së

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka nënshkruar sot në Davos Kartën e Bordit të Paqes, duke e bërë Kosovën anëtare themeluese, të barabartë dhe me të drejta të plota të kësaj nisme ndërkombëtare, përkrah Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Në një deklaratë publike pas nënshkrimit, Osmani theksoi se anëtarësimi në organizata ndërkombëtare të paqes, të udhëhequra nga aleatët strategjikë të Kosovës, forcon sovranitetin e vendit dhe rrit pozicionin e tij në arenën ndërkombëtare.

Ajo vlerësoi rolin udhëheqës të SHBA-së në ruajtjen e stabilitetit global, duke theksuar se “kur Amerika udhëheq, paqja është gjithmonë më e sigurt”.

Presidentja bëri të ditur se marrëveshja do t’i dërgohet Kuvendi i Kosovës për ratifikim, në përputhje me Kushtetutën, në mënyrë që të marrë miratimin përfundimtar nga përfaqësuesit e zgjedhur të qytetarëve.

Osmani falënderoi gjithashtu Donald Trump për ftesën dhe lidershipin e tij, duke e cilësuar nënshkrimin e Kartës si një moment historik për Kosovën.

“Kosova do të jetë në shërbim të paqes, sot dhe gjithmonë,” deklaroi presidentja, duke nënvizuar angazhimin e vendit për bashkëpunim ndërkombëtar dhe stabilitet afatgjatë. /noa.al

